Monte Carlo: Thiem balaie Gasquet au premier tour, Bonzi qualifié

Numéro un français, Richard Gasquet (43e mondial) a été éliminé en deux sets (6-1, 6-4) ce lundi par Dominic Thiem (106e) lors du premier Tour du Masters 1 000 de Monter-Carlo.

Le Masters 1 000 de Monte-Carlo est déjà terminé pour Richard Gasquet. Le numéro un français, 43e mondial, a été débordé par l'Autrichien Dominic Thiem (106e) qui s'est imposé 6-1, 6-4, lundi lors du premier tour. C'est donc Thiem, ex-numéro trois à l'ATP mais bénéficiaire d'une invitation pour le tournoi monégasque, qui a affrontera le Danois Holger Rune (8e) pour une place en 8es de finale.



Le bras de fer aura duré deux jeux: 23 minutes après le début de la partie, Thiem a converti sa huitième balle de break pour mener 2-0 et faire céder la défense de Gasquet. Mené 5-0, le Français a inscrit un jeu avant de concéder la première manche sur un ace.

Dans le second set, l'Autrichien a fait le break pour mener 2-1 et n'a plus jamais été menacé. Double finaliste à Roland-Garros (2018, 2019) et lauréat de l'US Open 2020, Thiem signe ainsi sa troisième victoire de la saison. Il tente de revenir à son meilleur niveau après dix mois d'absence (entre 2021 et 2022) pour soigner une blessure au poignet.

Bonzi qualifié

Dans les rangs tricolores, Benjamin Bonzi (48e) s'est lui qualifié lundi pour le deuxième tour en écartant l'Espagnol Bernabe Zapata (41e) 6-1, 7-5. Il affrontera pour une place en 8es de finale le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas (3e).



Le troisième et dernier Français en lice dans le tableau principal, Ugo Humbert (79e), jouera mardi contre l'Italien Lorenzo Sonego (45e) après s'être extirpé des qualifications.