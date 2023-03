Tennis: Halys, Barrère, Mannarino… la belle nuit des Français à Miami

Le Masters 1000 de Miami sourit aux Français. Quentin Halus, Grégoire Barrère et Adrian Mannarino ont ainsi atteint les 8es de finale, alors que Richard Gasquet a dû renoncer avant sa rencontre face à Stefanos Tsitsipas.

Quentin Halys, en sauvant trois balles de match, et Grégoire Barrère, en faisant forte impression, ont remporté leur première victoire face à un joueur du Top 20 pour rallier le 3e tour à Miami, rejoint aussi par Adrian Mannarino, samedi. C'est au bout de 3h18 d'un très gros bras de fer que Halys a eu le dernier mot contre l'Australien Alex De Minaur (18e mondial), en s'imposant 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 7-6 (10/8).

"J'espère que ça va me faire un petit déclic mental et me prouver que je peux battre de bons joueurs. Surtout après un match comme celui-ci où ç'a été très intense, il y a eu beaucoup de retournements de situation", a réagi, auprès de L'Equipe, le 79e joueur mondial, heureux d'atteindre pour la première fois ce stade dans un Masters 1000, catégorie juste en dessous des Grands Chelems. "Ç'a été dur physiquement et mentalement dans des conditions pas faciles avec le vent qui a tourné. Dur parce qu'il faut être tout le temps présent, c'est un joueur qui donne très peu de points et fait très peu de fautes. Mais j'ai réussi à rester dedans et c'était cool", a ajouté le joueur de 26 ans.

Face à De Minaur, titré à Acapulco au début du mois, le Français a été mené à chaque fois d'un break dans les deux premières manches, avant de revenir à hauteur. Et s'il a finalement cédé la première au jeu décisif, il a réussi à égaliser dans le suivant, en sauvant au passage une première balle de match à 5-4 contre lui. Halys a pu s'appuyer sur son service efficace (21 aces) pour rester dans le coup, même si celui-ci l'a aussi un peu trop souvent trahi (10 doubles fautes). Un même constat entre le rapport agressivité/précision pouvait être dressé dans les échanges, puisque ses coups gagnants (57 contre 33) comme ses erreurs directes (45 contre 24) ont été largement supérieurs à ceux de l'Australien.

Gasquet forfait

Des chiffres qui soulignent sa volonté de constante de prendre l'initiative. Ce qui a fini par payer dans l'ultime tie-break, au cours duquel son rival a gâché deux nouvelles balles de match et fracassé une raquette de frustration. Au prochain tour, Halys sera opposé à l'Américain Mackenzie McDonald (55e), qui a écarté 7-6 (10/8), 7-6 (7/5) l'Italien Matteo Berrettini (23e).

En soirée, Grégoire Barrère (65e) a fait une très forte impression, en balayant 6-3, 6-2 Cameron Norrie (12e) en à peine plus d'une heure. Cet adversaire lui réussit plutôt bien, puisqu'il l'avait aussi battu au 1er tour de l'US Open en 2019, quand le Britannique naviguait au-delà de la 60 place, pour désormais mener 2-1 dans leurs confrontations. Très agressif et adroit (21 coups gagnants contre 6), il n'a jamais laissé à son rival la possibilité d'entrer dans le match. Agé de 29 ans, Barrère aura sa chance au prochain tour face à l'Américain Christopher Eubanks (119e), issu des qualifications.

Adrian Mannarino (62e) a lui aussi poursuivi sa route, en prenant le meilleur 6-4, 3-6, 6-1 sur Ben Shelton (39e), espoir du tennis américain pourtant poussé par le public. N'hésitant pas à monter à la volée, avec réussite (21 points marqués en 31 tentatives), le Français de 34 ans n'a pas tremblé quand son jeune adversaire, qui lui en rend 14, a égalisé à une manche partout. A l'expérience, il a redoublé d'agressivité dans le dernier set, pour ne lui laisser aucune chance.

Mannarino affrontera ensuite le Polonais Hubert Hurkacz (9e), vainqueur de l'épreuve en 2021 et demi-finaliste l'an passé. Plus tôt, Richard Gasquet (40e), blessé à une cheville, avait été contraint de déclarer forfait pour son match du deuxième tour face au Grec Stefanos Tsitsipas (3e).