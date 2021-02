Open d'Australie: dernier Français chez les hommes, Mannarino balayé par Zverev

Adrian Mannarino s'est fait balayer par Alexander Zverev (6-3, 6-3, 6-1), ce vendredi lors du troisième tour de l'Open d'Australie. Il n'y a plus aucun Français dans le tableau masculin du Grand Chelem.

Fiona Ferro et Kristina Mladenovic sont les denières Françaises encore en lice à l'Open d'Australie. Dans le tableau masculin, il n'y a plus aucun représentant tricolore. Adrian Mannarino était le dernier mais sa tâche relevait presque de l'impossible face à Alxander Zverev. Et il n'y a pas eu de miracle puisqu'il s'est fait balayer en trois sets (6-3, 6-3, 6-1) en 1h43, ce vendredi.

Mannarino était le dernier des dix Français engagés au coup d'envoi du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Zverev en est désormais à six victoires à zéro face à Mannarino. Pour une place en quart de finale, l'Allemand sera opposé au vainqueur de la rencontre entre le Serbe Dusan Lajovic (27e) et l'Espagnol Pedro Martinez (87e).

Les chances françaises reposent désormais sur les épaules de Fiona Ferro, qui joue en soirée face à Iga Swiatek, et Kristina Mladenovic, déjà qualifiée pour les 8es de finale.