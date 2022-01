Open d’Australie: le service à la cuillère entre les jambes gagnant de Kyrgios

Nick Kyrgios a sorti plusieurs coups magiques de son arsenal pour écoeurer Liam Broady, qu'il affronte au premier tour de l'Open d'Australie, ce mardi.

Franchement ? Il nous avait manqué. Opposé au Britannique Liam Broady (128e et issue des qualifications) pour son entrée en lice à l’Open d’Australie, Nick Kyrgios, qui n'est jamais aussi dangereux qu'à domicile, a régalé le public australien de ses facéties en tout genre ce mardi, assurant le show sur le court en déployant toute une panoplie de coups géniaux.

Après un tweener du fond du court au terme d’un échange qu’il a conclu d’un passing gagnant, dès le deuxième jeu du match, Kyrgios a tenté et réussi un service entre les jambes, un geste normalement réservé aux adeptes du "trick shot", et rarement tenté dans le cadre d'un tournoi du Grand Chelem.

Prochain tour face à Medvedev ?

Plus tard dans le match, en revanche, son service à la cuillère, après trois feintes pour déstabiliser son adversaire, n’a pas connu la même réussite. S’il se qualifie pour le prochain tour de la première levée du Grand Chelem, Kyrgios affrontera le Russe Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open, dans un choc qui promet déjà des étincelles. Et d’autant plus intéressant qu’il mettra aux prises deux styles de jeu aux antipodes, deux visions du tennis radicalement opposées, mais aussi deux joueurs au tempérament volcanique.