Open d'Australie en direct: Nadal sans pitié, trois Français au 2e tour

Interrogé sur l’expulsion de Novak Djokovic, Monfils s’est dit "triste pour tout le monde" après sa qualification pour le 2e tour, ce lundi. Il a en revanche refusé de se projeter plus loin que son prochain tour alors que son tableau s’est dégagé avec l’éviction du numéro un mondial qu’il aurait pu affronter en 8e de finale.

"Ah non, ne commence pas, je n'ai pas regardé, a-t-il répondu à un journaliste qui l’interrogeait sur son potentiel parcours à Melbourne. Je sais juste que je joue peut-être Bublik ou Escobedo et que ma première tête de série, c'était (Cristian) Garin (tête de série n°16, ndlr). Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un (Djokovic) dans ma partie de tableau. C’est l’enfer que tu m’en parles. N'en dis pas plus, si ça trouve c'était en quarts mais je ne sais pas encore."