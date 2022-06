Plus beau palmarès du squash français, Camille Serme va prendre sa retraite

Numéro 1 française de squash, Camille Serme a annoncé la fin de carrière à venir lors d’une conférence de presse au Squash Montmartre ce mardi. Une décision précipitée par le Covid, et les blessures à répétition. Mais le plus beau palmarès tricolore de la discipline a déjà des projets plein la tête.

Quoi de mieux qu’un court de squash pour annoncer sa retraite à venir, lorsqu'on domine ce sport au niveau national depuis douze ans? Accompagnée de sa famille, de ses amis et de la Fédération française de squash, Camille Serme a annoncé ce mardi qu’elle quittait le circuit professionnel.

"Cela a été une décision compliquée, j’ai longtemps réfléchi car je ne voulais pas arrêter maintenant. Mais j’ai eu pas mal de blessures cette année, et il fallait être raisonnable", a-t-elle admis. C'est sa dernière blessure en date, une rupture du tendon d’Achille à la fin du mois de janvier, qui a fini de la convaincre.

La perspective d'une belle tournée d'adieu

Mais pas question de déserter les terrains. La Française de 33 ans prévoit une tournée d’adieu de trois matchs face à l’ancienne numéro 1 mondiale, l’Egyptienne Raneem El Welily, d'ici à 2023. "Ça va nous permettre de vivre quelque chose de beau et fort ensemble une dernière fois. Le dernier match aura lieu au Palais de Tokyo à Paris, en 2023, pendant un tournoi Platinum que l’on organise. C’était un rêve de voir un gros tournoi à Paris dans un lieu aussi iconique."

Camille Serme © RMC Sport

Pas question non plus de laisser tomber l’équipe de France. La championne reste attachée à son maillot et à ses partenaires. Elle devrait donc disputer les championnats du monde par équipes en Egypte, du 10 au 16 décembre prochains. Un moyen de rester accrochée encore un peu à ce sport qu’elle pratique depuis ses sept ans.

Ex-numéro 2 mondiale

Camille Serme est apparue émue, mais pleine d’entrain, à l’idée de sa nouvelle vie. Pas étonnant pour son entraîneur de toujours, Philippe Signoret. "On entend souvent parler de petite mort dans le sport, mais curieusement, pour elle, ça n’en est pas une. C’est un nouveau projet, et je ne suis pas inquiet, elle est pleine de motivation", a-t-il souri.

Celle que les commentateurs surnommaient "La Panthère" a été la première Française à remporter un tournoi majeur, le British Open en 2015, et détient six titres de championne d’Europe, glanés entre 2012 et 2017. Au plus fort de sa carrière, en 2017, elle a atteint la deuxième place du classement mondial. Un parcours bien rempli, sur laquelle elle jette un regard satisfait: "J’ai gagné des grands tournois, en battant tout le monde. Je veux retenir ces années d’apprentissage de voyage, c’était une vraie école de la vie".

Après ses derniers tours de piste dans les prochains mois, Serme assure vouloir transmettre sa passion auprès des pratiquants, et notamment des jeunes de son club de Créteil (Val-de-Marne).