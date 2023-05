Qui est Mirra Andreeva, 16 ans tout juste, révélation à Madrid et nouveau prodige du tennis féminin

La Russe Mirra Andreeva a fêté son 16e anniversaire en devenant la plus jeune joueuse de l’histoire à atteindre les huitièmes de finale d’un tournoi WTA 1000, à Madrid le 29 avril. L’avenir lui tend les bras et son talent impressionne.

Il est des entrées en matière un peu plus discrètes que celle de Mirra Andreeva dans le monde du tennis professionnel. Premièrement, parce que rares sont les joueuses qui clament leur amour à Andy Murray dès l’une de leurs premières sorties médiatiques. "C’est incroyable d’être ici et de déjeuner avec tous ces grands noms, s’enthousiasmait la jeune Mirra Andreeva lors du WTA de Madrid. Et puis de voir le sublime Andy Murray... Juste d’être là et de voir à quel point il est beau... Il est juste incroyable."

Plus modeste à son égard, l’Ecossais soulignait la précocité d'Andreeva: "Imaginez à quel point elle va devenir forte quand elle aura fait réparer ses yeux."

Et Murray a tapé dans le 1000 à voir les prestation de la prodige russe sur le court. Le jour de son seizième anniversaire, le 29 avril, Mirra Andreeva devenait la plus jeune joueuse de l’histoire à atteindre les huitièmes de finale d’un tournoi WTA 1000 à Madrid – intégré grâce à une wild card – en disposant de la Polonaise Magda Linette, 19e mondiale.

Ce jour-là, la finaliste de l’Open d’Australie juniors 2023 poursuivait son invraisemblable série d’invincibilité en pro, enchaînant un seizième succès sans avoir connu la moindre défaite depuis son entrée dans les débats le 10 avril, face à la Suissesse Nadine Keller, en qualifications de l’ITF ce Chiasso.

Propulsée à la 142e place du classement WTA, Mirra Andreeva a ainsi dû attendre son 17e match professionnel avant d’être battue, à savoir lors de son prestigieux huitième de finale à la Caja Magica contre la numéro 2 mondiale Aryana Sabalenka, qui l’a battue sans encombre (6-3, 6-1).

Fusionnelle avec sa sœur, elle aussi joueuse

24 places plus haut au classement WTA, le nom Andreeva réapparaît, s’agissant cette fois d’Erika, 18 ans, la sœur aînée de Mirra et finaliste de Roland-Garros juniors en 2021. "Erika a commencé à jouer à cinq ou six ans, peut-être même plus tôt, resituait le prodige de 16 ans auprès de WTA Insider. Comme je suis sa petite sœur, j’ai toujours été sur le terrain, depuis l’âge de deux ans. Je ramassais les balles mais j’ai joué plus tard, à six ans […] Elle m’aide beaucoup en me donnant des conseils et en me motivant", détaillait Mirra Andreeva à propos de leur relation sororale.

C’est naturellement que les frangines ont pris la direction de la Côte d’Azur en 2022, afin de s’entraîner à l’Elite Tennis Center de Jean-René Lisnard à Cannes, réputé pour avoir accueilli leur compatriote Daniil Medvedev sur ses courts, entre 2014 et 2020. "Notre agent a parlé des académies et nous avions le choix entre ici et la Rafa Nadal Academy (à Manacor, dans les îles Baléares, ndlr). Nous avons fait un essai d’une semaine et ça m’a plu, donc nous avons choisi de travailler avec eux (Jean-René Lisnard et Jean-Christophe Faurel, ndlr) depuis le début de l’année 2022", expliquait Mirra Andreeva.

Jean-René Lisnard déjà bluffé par Mirra Andreeva

La jeune joueuse russe avait d'ailleurs reçu les commentaires laudatifs du Cannois dans les colonnes de L’Equipe: "J’appelle ça un projet éponge, glissait Lisnard, ancien joueur éponyme de son école de tennis au sujet de la plus jeune des Andreeva. Elle a cette soif d’apprendre et cette maturité qui font qu’elle incarne ce dont rêvent tous les entraîneurs: elle prend les conseils parfaitement comme il faut, elle comprend la mesure. Pas besoin de lui apprendre à jouer au tennis. Elle a du Daniil (Medvedev) en elle, sauf qu’elle n’a que 16 ans!"

Du Daniil, ou plutôt du Jabeur selon le point de vue de l’intéressée: "Je peux peut-être comparer mon jeu à celui d’Ons Jabeur parce que je change beaucoup de rythme et j’utilise souvent le lift. Je fais aussi beaucoup d’amorties." Et le tout avec, accessoirement, douze ans de moins.