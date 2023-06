Alcaraz - Djokovic : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Le duel tant attendu va finalement avoir lieu. Dans la partie haute du tableau, Carlos Alcaraz retrouve Novak Djokovic. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre.

Sur le court central Philippe Chatrier, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz s’en va donc défier le serbe Novak Djokovic, troisième joueur mondial et déjà double vainqueur du tournoi de Roland Garros.

Favori selon les bookmakers, l’espagnol monte en puissance comme en témoignent ses deux victoires autoritaires lors des deux derniers tours face à Musetti et à Tsitsipas. Le vainqueur de ce duel entre les deux hommes retrouvera le vainqueur de l’autre demi-finale qui mettra aux prises Alexander Zverev à Casper Ruud.

Alcaraz – Djokovic : disponible sur Prime Vidéo

Cette rencontre entre Carlos Alcaraz est à suivre ce vendredi à partir de 14 heures 45 sur les antennes de France Télévisions et Amazon Prime Vidéo Depuis 2021, les diffusions de Roland Garros sont proposées par Amazon Prime Vidéo et France Télévisions. A compter des demi-finales, les deux groupes proposent les rencontres conjointement. Pour celles et ceux qui souhaitent profiter de l’expertise de Guy Forget, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Fabrice Santoro sur Amazon Prime Vidéo, il est nécessaire de disposer de l’abonnement à Amazon Prime, le seul vous permettant d’accéder à Prime Vidéo. Actuellement, cet abonnement est disponible au prix de 6,99 euros par mois, sans engagement de durée et avec le premier mois pour essayer. La même offre est aussi accessible avec 12 mois d’engagement pour 69,99 euros chaque année, soit moins de 6 euros par mois. Outre le tournoi de Roland Garros, cette offre d’abonnement vous permet aussi de bénéficier d’avantages exclusifs à faire valoir chez Amazon comme la livraison gratuite et parfois en express des produits commandés. En souscrivant à Amazon Prime, vous pourrez aussi retrouver 100 % de l’offre streaming d’Amazon avec Prime Music, Prime Vidéo, Prime Reading ou encore Prime Gaming. Enfin, sachez que cet abonnement permet de disposer d’un accès privilégié à certaines ventes flash organisées sur la plateforme.

