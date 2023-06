Alcaraz - Djokovic : sur quelle chaîne voir le match de Roland Garros ce vendredi ?

Duel au sommet ce vendredi après-midi. Dans la première demi-finale, Novak Djokovic défie Carlos Alcaraz. Découvrons ensemble comment suivre l’affiche.

Ils ne se sont affrontés qu’à une seule reprise mais pourtant ce match est l’un des plus attendus de l’année. Lors de leur seul duel, à Madrid en 2022, déjà sur terre battue, l’espagnol l’avait emporté en 3 sets après avoir réalisé l’exploit d’éliminer Rafael Nadal au tour précédent.

Regardez le match ! Alcaraz - Djokovic à suivre ce vendredi ! Profitez de l'offre Prime Video pour voir l'affrontement du jour ! Voir le match

Pour cette demi-finale, Alcaraz part avec la faveur des pronostics. Le vainqueur de cette rencontre croisera le fer dimanche prochain avec le vainqueur du duel entre Casper Ruud et Alexander Zverev pour succéder à Rafael Nadal, vainqueur du tournoi en 2022.

Alcaraz - Djokovic Une rencontre à suivre sur Prime Vidéo

Cette rencontre entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic qui a des airs de finale avant l’heure et à suivre ce vendredi dès 14 heures 45 sur France Télévisions et sur Amazon Prime Vidéo. Comme l’an dernier, Prime Vidéo et France Télévisions proposent l’ensemble des demi-finales des tableaux masculins et féminins en co-diffusion. Si vous souhaitez suivre la rencontre via Prime Vidéo, il est nécessaire d’être abonné à Prime Vidéo. Cet abonnement, proposé par Amazon, est accessible à partir de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. En plus de cela, le premier mois vous est offert pour essayer l’offre. A noter que la même offre est disponible avec un engagement de 12 mois pour une tarification de 69,99 euros chaque année. Grâce à cet abonnement, le souscripteur peut bénéficier d’un grand nombre d’avantages chez Amazon comme la livraison gratuite des produits commandés sur la plateforme ou encore la possibilité de participer à des ventes flash, 30 minutes avant l’ouverture au grand public. Amazon Prime, c’est aussi l’intégralité de l’offre de streaming d’Amazon. En y souscrivant, il est alors possible d’accéder aux séries d’Amazon Prime Vidéo, aux podcasts ou aux musiques d’Amazon Music, aux jeux d’Amazon Gaming ou encore aux livres d’Amazon Reading. De quoi satisfaire tous les goûts.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.