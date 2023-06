Alcaraz - Shapovalov : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Nouvelle night-session ce vendredi soir. Pour la cinquième session de soirée de la quinzaine, le numéro 1 mondial débarque sur le court central. Découvrons ensemble comment suivre cette rencontre.

Après Gaël Monfils, Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev, c’est le numéro 1 mondial qui se livre à l’exercice de la night-session.

Ce soir, en prime-time, l’espagnol Carlos Alcaraz s’en va donc défier le canadien Shapovalov, tête de série numéro 26 de ce tournoi du Grand Chelem. Sur son chemin pour accéder au troisième tour, Alcaraz a laissé filer un set, face au japonais Taro Daniel. De son côté, Shapovalov a connu deux matchs disputés, conclus en 5 sets au premier tour et en 4 au second.

Une rencontre à suivre en night-session via Prime Video

Cette rencontre entre Denis Shapovalov et Carlos Alcaraz est à suivre ce vendredi dès 20 heures 30 depuis la chaîne Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez suivre l’échauffement des joueurs et le mini-show qui précède la rencontre, sachez que les équipes Amazon Prime Vidéo prendront l’antenne à partir de 20 heures. Pour cette édition 2023, Amazon Prime Vidéo reste le diffuseur exclusif des rencontres de la night-session. Sur l’ensemble de la quinzaine, 10 sessions de soirée sont au programme. Nous sommes donc ce vendredi à la moitié des rencontres diffusées. Si vous souhaitez suivre la rencontre, il sera donc nécessaire de s’abonner à Amazon Prime, la seule offre qui permet de disposer d’un accès à Prime Vidéo. Disponible via un abonnement annuel facturé à 69,99 euros par an, cette offre se déploie aussi via un abonnement mensuel, proposé à 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. En optant pour l’abonnement mensuel, Amazon Prime vous offre le premier mois pour essayer l’offre. Si vous souhaitez suivre Roland Garros par Prime Vidéo, sachez également que le groupe propose un accès à l’ensemble des rencontres de la journée sur le court Simonne Mathieu. Idéal pour suivre du tennis en journée comme en prime-time. A noter qu’Amazon Prime permet aussi d’accéder à l’ensemble du contenu streaming Amazon Prime Vidéo et Amazon Prime Music.

