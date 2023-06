Alcaraz - Tsitsipas : sur quelle chaîne voir la Night Session de Roland Garros ce mardi ?

Retour de la night-session ce mardi soir pour la neuvième fois lors de ce Roland Garros 2023. Sur le central, Tsitsipas défie le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Ici, on vous précise comment suivre la rencontre.

Duel au sommet ce mardi soir entre le numéro 1 et le numéro 5 mondial sur le court Philippe Chatrier.

Pour le dernier match de la journée en night-session, les deux hommes se retrouvent pour se disputer une place en demi-finale. Une place qui pourrait être synonyme pour le vainqueur de nouveau duel face à Novak Djokovic au tour suivant. Appliqué depuis le début du tournoi, Carlos Alcaraz connaîtra donc un premier très gros test face au finaliste 2021.

