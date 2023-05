Arthur fils - A.Davidovich Fokina : sur quelle chaîne et à quelle heure voir la Night Session ?

Le match Arthur Fils- A.Davidovich Fokina a lieu ce lundi 29 mai. Et pour voir ce grand match du tournoi Roland Garros, c’est sur Prime Vidéo.

À seulement 18 ans, Arthur Fils affiche déjà une victoire lors de ce tournoi de Roland Garros. Samedi 27 mai, il a en effet remporté son match à Lyon. De quoi donner confiance pour le match de ce lundi 29 mai, dans lequel il va affronter A.Davidovich Fokina.

Offre Prime Video Regardez le match ! Super offre pour voir le match ! J'en profite

Le joueur espagnol, quart de finaliste en 2021 et tête de série numéro 29, va lui aussi tout faire pour remporter ce match en 5 sets. Voilà qui promet un match passionnant, que vous pourrez voir avec Prime Vidéo.

Vivez le match Arthur Fils- A.Davidovich Fokina avec Prime Vidéo

Amazon détient les droits pour diffuser les matchs du tournoi Roland Garros depuis 2021. Cette année, la plateforme Prime Vidéo va ainsi diffuser tous les matchs du court Simonnet-Mathieu, dont celui d’Arthur Fils-A.Davidovich Fokina à 15h30. Vous pourrez également voir les 10 sessions de soirée avec 2 quarts de finale, les demi-finales et finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames. Enfin, Prime Vidéo retransmettra également la finale double Mixte.

Les matchs du tournoi Roland Garros sont disponibles sans surcoût pour les abonnés Amazon Prime. Ainsi, si vous souhaitez suivre le tournoi, vous devez souscrire à l’abonnement pour 69,90 euros par an, ou 6,99 euros par mois. Vous allez bénéficier d’un mois d’essai gratuit. Enfin, ce programme est sans engagement, vous pouvez donc partir quand vous voulez.

Les matchs sont diffusés en direct sur Prime Vidéo. Vous pouvez également revivre les moments forts ou regarder le replay, qui sera disponible 15 minutes après la fin de chaque match.

Prime Vidéo est disponible sur tous les appareils connectés. Vous pourrez télécharger l’application sur votre téléphone, sur votre téléviseur connecté, sur la Fire Stick TV ou sur votre tablette. Une fois cela fait, il vous suffit de vous connecter avec votre compte Amazon, de vous rendre sur l’onglet sport, puis Roland Garros. Et voilà, vous avez tous les matchs sous vos yeux. Enfin, sachez que vous pourrez les regarder même si vous voyagez en EU.

Pour visionner le match Arthur Fils-A.Davidovich Fokina sur Prime Vidéo, cliquez ici

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.