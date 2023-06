Dimitrov - Zverev : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Huitième night-session de la quinzaine ce lundi. Sur le court Philippe Chatrier, Grigor Dimitrov affronte Alexander Zverev. Ici, on vous détaille l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Quatrième match pour Alexander Zverev dans ce Roland Garros 2023 et déjà troisième rencontre programmée en night-session.

Après avoir écarté ses deux premiers adversaires en trois sets, l’allemand a su battre l’américain Frances Tiafoe, en 4 sets lors de son dernier match. De son côté, le bulgare Grigor Dimitrov n’a pas encore vraiment éprouvé de difficultés dans ce tournoi avec 3 victoires acquises en 3 manches et aucun set laissé en route. Le gagnant de cette rencontre pourrait s’ouvrir encore plus le tableau jusqu’aux demi-finales.

Night-session Roland Garros : uniquement sur Amazon Prime Vidéo

Ce duel de la partie basse du tableau entre Alexander Zverev et Grigor Dimitrov est à suivre ce lundi dès 20 heures 30 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais sachez que le groupe prendra l’antenne une demi-heure avant la rencontre avec son équipe d’experts afin de vous faire vivre l’avant-match. En vous connectant sur les coups de 20 heures, vous pourrez ainsi suivre la présentation et l’échauffement des joueurs avant le mini-show programmé à 20 heures 15. Pour cette nouvelle édition du tournoi, Amazon Prime Vidéo reste le diffuseur exclusif des sessions nocturnes, comme c’était le cas en 2021 et en 2022. A l’occasion de ce Roland Garros 2023, le groupe propose 10 sessions de soirée jusqu’au mercredi 7 juin inclus. Pour profiter de l’ensemble de la rencontre, il est nécessaire d’être abonné à Amazon Prime, le seul abonnement permettant d’accéder aux diffusions de Prime Vidéo. Cet abonnement est actuellement disponible pour 6,99 euros par mois avec le premier mois pour essayer l’offre et sans engagement de durée. Le même abonnement est aussi accessible en payant en une fois par an le montant de 69,99 euros. Grâce à cet abonnement, vous pourrez aussi bénéficier d’autres avantages à faire valoir chez Amazon comme la livraison gratuite des produits commandés sur la plateforme ou encore la participation à des ventes flash avec un accès privilégié.

