Djokovic - Fucsovics : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Roland Garros ?

Pour la deuxième night-session de la quinzaine, le serbe Novak Djokovic s’en va donc défier le hongrois Marton Fucsovics. Dans cet article, on vous détaille comment suivre la rencontre facilement.

3-0. C’est le bilan des confrontations entre les deux hommes avant ce deuxième tour de Roland Garros. Toutes remportées par Novak Djokovic.

Offre Prime Video Regardez le match ! Le match de Night Session est diffusé ce mercredi soir sur Prime Video J'en profite

Pour la quatrième fois de leur carrière, les deux joueurs vont donc croiser le fer sur le Court Central Philippe Chatrier, à l’occasion de cette rencontre comptant pour le deuxième tour. Au premier tour, le serbe, tête de série numéro 3 de ce tournoi a écarté l’américain Kovacevic en trois sets. De son côté, Fucsovics a sorti le français Grenier en 4 sets.

Une rencontre à suivre sur Amazon Prime Vidéo

Comme l’intégralité des night-sessions proposées durant la quinzaine, ce match entre Novak Djokovic et Marton Fucsovics est à suivre sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo à partir de 20 heures 30. Sur l’ensemble du tournoi, 10 sessions de soirée sont prévues sur le court Central Philippe Chatrier. Pour pouvoir y assister, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à Amazon Prime. Un abonnement que vous trouverez au prix de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée, avec le premier mois offert pour essayer l’offre. A noter qu’une offre à l’année est aussi disponible pour 69,99 euros. Grâce à cette offre, vous serez en mesure de suivre cette rencontre et les diffusions de Roland Garros via Amazon Prime sur tous vos appareils. Car outre les sessions nocturnes, Amazon Prime est aussi le diffuseur des rencontres se tenant sur le court Simonne Mathieu. Aux côtés de France Télévisions, le diffuseur historique du tournoi de Roland Garros, Amazon diffusera également l’intégralité des rencontres à compter des demi-finales, ce qui vous permettra de suivre à compter du jeudi 8 juin, l’ensemble des rencontres via l’un de ces deux diffuseurs. Outre le tournoi de Roland Garros, la souscription à Amazon Prime vous permet aussi de bénéficier d’avantages sur la plateforme Amazon comme la livraison gratuite de vos produits ou encore l’accès à des ventes flash.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.