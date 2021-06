Greek connexion à Roland-Garros

Maria Sakkari et Stefanos Tsitsipas : le tennis grec a placé deux représentants en demi-finale de Roland-Garros. Une première pour ce pays où le tennis n’est pas roi. Mais à l’occasion du tournoi parisien les matches sont de plus en plus suivis en Grèce.

Le tennis grec est efficace. Ils ne sont que deux dans les 200 meilleurs joueurs mondiaux au classement ATP et WTA: Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas, les deux sont en demi-finale de Roland-Garros. "C'est un moment fantastique pour le tennis grec" s’exclame Sakkari en conférence de presse après sa victoire en quart de finale contre la tenante du titre Iga Swiatek.

"Nous sommes très proches depuis notre plus jeune âge"

C’est la première fois que les Grecs ont deux représentants en demi-finales. Un pays qui a souvent vu des joueurs d’origines grecques briller sur le circuit. Pete Sampras, 14 titres du Grand Chelem, ou encore Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, sans oublier le voisin chypriote Marcos Baghdatis très apprécié et suivi en Grèce. Cette fois c’est le drapeau grec qui brille.

Stefanos Tsitsipas, ce n’est pas une surprise, tant le numéro 5 mondial joue bien depuis le début de saison. Une demi-finale à l’Open d’Australie, un titre à Monte-Carlo, une finale à Barcelone. Pour Maria Sakkari, c’est une première, elle qui n’avait jamais fait mieux qu’un huitième de finale en Grand Chelem et qui avait fini par s’impatienter.

"Tout le monde me disait que ça allait venir, et ils avaient raison finalement. J’étais impatiente, je leur disais: quand? quand? En fait, c'est arrivé cette semaine, donc j'en suis ravie."

Ils sont nés tous les deux à Athènes, Sakkari en 1995, Tsitsipas en 1998. Autre point commun, des familles ancrées dans le tennis et des mères anciennes joueuses. Angelikí Kanellopoúlou, la mère de Maria Sakkari a été 43e joueuse mondial et la maman de Tsitsipas, Julia Apostoli a notamment remporté Monte-Carlo junior en 1981. "Avec Stefanos, nous sommes très proches, nous nous connaissons depuis notre plus jeune âge explique Sakkari. Je le vois tous les jours ici. Nous dînons avec les équipes les unes à côté de l'autre et je suis très heureuse pour lui et sa famille."

"Les enfants voulaient devenir Federer, maintenant ils veulent devenir Stefanos"

Certains sites internet parlaient même d’une relation intime entre les deux. "Ils sont très bons amis, les gens parlaient d’un couple, mais non ils ne sont pas en couple, ils s’entendent juste très bien, nous raconte Vicky Georgatou journaliste grecque pour sdna.gr. Stefanos m’a dit l’autre jour qu’il regardait les matches de Maria, et Maria m’a dit qu’elle faisait la même chose avec Stefanos."

En Grèce les performances de Sakkari et Tsitsipas sont très suivies pour cette édition. "Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem diffusé sur une chaîne publique en Grèce, explique la journaliste grecque, donc tout le monde regarde, tout le monde suit les résultats, c’est une grande nouvelle là-bas."

Même si dans le pays, le tennis est loin d’être le sport numéro 1. "Le football est de loin le plus important, ensuite il y a le basket où les résultats ont été très bon et après il y a le tennis, grâce à Stefanos et maintenant grâce à Maria, je pense que le tennis est en troisième position. Avant en Grèce, les enfants, quand ils faisaient du tennis, ils voulaient devenir Federer, maintenant ils veulent devenir Stefanos!"

Sakkari et Tsitsipas associés aux Jeux olympiques de Tokyo

Et quand la question est soulevée en conférence de presse, Maria Sakkari répond avec le sourire: "pour l'instant, cela existe! C'est maintenant, sans doute, le plus grand sport aujourd'hui. La saison de football est terminée, le basket est terminé, le tennis est sous les projecteurs!"

Ce jeudi, Maria Sakkari disputera sa première demi-finale en Grand Chelem face à Barbora Kreijcikova puis vendredi Stefanos Tsitsipas affrontera Alexander Zverev. "Ça va être grand, c’est déjà un événement d’ailleurs, tout le monde va regarder et s’il l’un d’eux ou les deux, gagnent le tournoi, il y aura énormément de monde pour les accueillir à leur retour", conclut Vicky Georgatou.

Un été 2021 où Sakkari et Tsitsipas ne vont pas se quitter. Ils vont en effet jouer le double mixte ensemble aux Jeux olympiques à Tokyo pour faire briller encore le tennis grec.