Moutet - Rublev : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Ce mercredi, Roland Garros entame la quatrième journée. Parmi les affiches au programme, le français Corentin Moutet défie le russe Andrey Rublev. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

Sur le court Simonne Mathieu, le français Corentin Moutet s’en va donc défier le russe Andrey Rublev, tête de série numéro 7 de ce tournoi.

Offre Prime Video Regardez le match ! Prime Video est gratuit pendant 1 mois J'en profite

Dans leur carrière, les deux joueurs se sont affrontés une seule fois avec une victoire du russe sur le français. Malgré le fait d’évoluer à domicile, Corentin Moutet sera une nouvelle fois l’outsider dans cette rencontre. Au premier tour, les deux hommes l’ont emporté en 4 sets. Face à Djere pour le russe et face à Cazaux pour le français.

Une rencontre à suivre sur Amazon Prime Vidéo

Cette rencontre entre Corentin Moutet et Andrey Rublev est programmée en troisième match de la journée sur le court Simonne Mathieu, c’est-à-dire ce mercredi à partir de 14 heures 15 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais l’horaire de diffusion et le début de la rencontre entre les deux hommes dépendra surtout de la durée des autres rencontres programmées plus tôt. Pour suivre ce duel du deuxième tour, il est donc nécessaire d’être abonné à Amazon Prime, le seul abonnement permettant un accès illimité à l’offre de streaming d’Amazon, incluant Prime Music et Prime Vidéo. Pour cette édition 2023 du tournoi de Roland Garros, Amazon est à nouveau co-diffuseur avec France Télévisions. Durant les journées, Amazon diffuse les rencontres se déroulant sur le troisième court de l’enceinte parisienne : le court Simonne-Mathieu. A la tombée de la nuit, pour les sessions de soirée, le groupe diffuse également les rencontres en prime-time sur le court Philippe Chatrier. Tout au long de la quinzaine, ce sont 10 sessions de soirée qui seront proposées aux téléspectateurs, jusqu’aux quarts de finale. A compter des demi-finales, vous pourrez également retrouver les dernières rencontres sur Amazon Prime Vidéo. L’abonnement est proposé au prix de 6,99 euros par mois avec le premier mois offert pour tester l’offre. Si vous préférez un abonnement annuel, celui-ci est facturé au prix de 69,99 euros chaque année.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.