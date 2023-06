Muchova - Sabalenka : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Première demi-finale du tableau féminin ce jeudi. Pour la première, Muchova défie Sabalenka. Dans cet article, on vous détaille comment suivre la rencontre.

Sur le court central Philippe Chatrier, la biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, défie la surprise de ce tableau féminin, la tchèque Karolina Muchova, quarante-troisième joueuse mondiale au classement WTA.

Match Muchova - Sabalenka Regardez la demi-finale ! Pour voir le choc de ce jeudi, profitez de l'offre Prime Video ! Le 1er mois gratuit

Vainqueur du premier Grand Chelem de la saison, Sabalenka pourrait donc enchaîner sur une deuxième finale consécutive en 2023. La joueuse qui sortira vainqueur de cette rencontre pourrait défier la polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et tenante du titre en finale. Mais pour cela, la joueuse polonaise devra se défaire de la brésilienne Haddad Maia.

Muchova - Sabalenka : Une rencontre à suivre sur Amazon Prime Vidéo

Cette rencontre entre les deux joueuses est à suivre ce jeudi dès 15 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo et de France Télévisions. Car depuis 2021, les deux groupes qui sont les deux diffuseurs du tournoi de Roland Garros, proposent les rencontres du tournoi en co-diffusion à compter des demi-finales. Si vous souhaitez suivre la rencontre via Amazon Prime Vidéo, il sera nécessaire de vous abonner à Amazon Prime. L’abonnement est actuellement disponible pour 6,99 euros par mois, sans engagement de durée et avec le premier mois pour essayer. Si vous êtes déjà sûr de votre choix, sachez qu’une version avec 12 mois d’engagement est aussi disponible. En plus de pouvoir suivre l’épilogue de ce tournoi de Roland Garros, l’abonnement à Amazon Prime vous permet d’accéder à 100 % du contenu d’Amazon, des séries de Prime Vidéo en passant par les sons de Prime Music et jusqu’aux livres de Prime Reading et aux jeux de Prime Gaming. Mais ce n’est pas tout. En souscrivant à Amazon Prime, vous pouvez aussi bénéficier de nombreux avantages à faire valoir sur la plateforme de e-commerce Amazon. A commencer par la livraison gratuite de vos produits, et parfois le soir même si vous habitez dans une grande ville. L’abonnement à Prime, c’est aussi la possibilité d’accéder avant tout le monde à plusieurs ventes flash organisées dans l’année.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.