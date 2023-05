Programme Roland Garros 2023 : toutes les informations à savoir (chaine, dates, joueurs…)

Comme à chaque printemps, Roland Garros est de retour. Pour cette nouvelle édition, plusieurs favoris se détachent au sein des tableaux masculins et féminins. Ici, on vous condense tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle édition.

Pour cette nouvelle édition du tournoi les tenants du titre Rafael Nadal et Iga Swiatek devraient à nouveau de la partie pour défendre leur couronne.

Mais au sein d’un tableau masculin très concurrentiel, Rafael Nadal, déjà vainqueur du tournoi à 14 reprises, aura fort à faire, notamment face à Novak Djokovic ou son compatriote Carlos Alcaraz. Si Nadal n’est pas le principal favori du tournoi, Iga Swiatek sera quant à elle la principale favorite à sa propre succession. Pour cette édition 2023, 891 rencontres seront disputées dans 20 épreuves différentes. Car outre les tournois du simple, vous pourrez aussi retrouver d’autres compétitions, notamment en doubles.

Programme et dates Roland Garros 2023 : toutes les informations

Pour cette édition 2023, les organisateurs de la quinzaine ont repris le même schéma, à savoir un tournoi étalé sur 2 semaines et précédé d’une semaine de qualifications pour celles et ceux ne disposant pas de leur billet pour le tournoi principal. Si historiquement le tournoi principal de Roland Garros démarrait un lundi, les organisateurs ont décidé il y a plusieurs années de le démarrer le dimanche précédent afin de disposer de plus de latitude et de flexibilité sur la programmation. Une initiative qui s’avère utile, notamment lors des éditions particulièrement pluvieuses. Ainsi, cette nouvelle édition de Roland Garros démarrera le 22 mai avec les qualifications et les entraînements des joueurs et des joueuses qualifiées pour le tournoi principal. Cette première phase s’achèvera le 26 mai, avant de laisser la place, le samedi à la journée Yannick Noah pour commémorer les 40 ans de la dernière victoire française à la Porte d’Auteuil.

Dès le lendemain, les 128 joueurs et les 128 joueuses du tableau principal entameront leur tournoi. Le premier tour est ainsi prévu pendant 3 jours, du 28 mai au 30 mai. A noter que durant la première semaine, les rencontres démarreront le plus souvent à partir de 11 heures. Le deuxième tour du tournoi est quant à lui prévu sur les journées du 31 mai et du 1 juin, tandis que les deux journées suivantes seront consacrées au troisième tour. Les huitièmes de finale démarreront le dimanche 4 juin à partir de 11 heures pour s’achever le lundi 5 juin au soir. Pour les quarts de finale, les journées du 6 et 7 juin seront dédiées. Le jeudi 8 juin sera marqué par les demi-finales du tableau féminin qui précéderont d’un jour les demi-finales du tableau masculin. Enfin, le week-end sera consacré aux finales : 10 juin à partir de 15 heures pour la finale du tableau féminin, 11 juin à partir de 15 heures pour le tableau masculin.

Chaîne Roland Garros 2023 : où voir le tournoi cette année ?

Comme lors de l’édition précédente, la diffusion de Roland Garros sera assurée par deux diffuseurs : Amazon et France Télévisions. Pour suivre les rencontres depuis Amazon, tout se passe par Prime Vidéo.

Pour cette nouvelle édition du tournoi de Roland Garros, vous pourrez retrouver 11 sessions de soirée via Prime, soit une de plus qu’en 2022. Les autres rencontres du tournoi seront toutes diffusées via France Télévisions, que ce soit sur les chaînes France 2, France 3 et France 4 mais aussi via le site internet de France Télévisions. Cette année encore, le dispositif du diffuseur historique permettra de suivre l’évolution des rencontres sur l’ensemble des courts principaux mais aussi des courts annexes. A compter des demi-finales, c’est-à-dire à partir du jeudi 7 juin, les deux diffuseurs organiseront la diffusion conjointe des rencontres. Pour les dernières affiches, le téléspectateur pourra donc choisir entre Amazon et France Télévisions.

Roland Garros 2023 : un point sur les participants à date

Au sein du tableau féminin, les yeux seront rivés sur la polonaise Iga Swiatek, titrée l’an dernier à la Porte d’Auteuil et principale favorite de cette nouvelle édition. Mais le tableau féminin risque d’être plein d'embûches pour la numéro 1 mondiale avec la présence de concurrentes comme Anastasia Pavlyuchenkova, Aryna Sabalenka ou encore Elina Svitolina. Chez les hommes, Rafael Nadal et Novak Djokovic devraient participer à ce tournoi, bien que l’état de forme des deux hommes questionne certains observateurs.

Mais à Roland Garros, un espagnol en cache souvent un autre et Carlos Alcaraz est attendu comme le principal favori de cette deuxième levée du Grand Chelem de l’année. Côté français, Gaël Monfils devrait être de la partie, lui qui avait dû déclarer forfait l’an dernier en raison d’une blessure. Dans le tableau féminin, les yeux des téléspectateurs français seront aussi focalisés sur Caroline Garcia, cinquième joueuse mondiale mais en difficulté sur sa tournée de terre battue.

Mais au fait, où à lieu le tournoi Roland Garros 2023 ?

Si l’on considère souvent que le tournoi de Roland Garros a lieu à Paris, ce n’est pas tout à fait exact puisque le site de Roland Garros est implanté sur une ville voisine de la capitale : Boulogne-Billancourt. Dans le détail, l’enceinte est composée de 3 courts principaux, à savoir le court Philippe Chatrier, qui fait office de court central mais aussi le Suzanne Lenglen et le court Simonne Mathieu qui a remplacé en tant que troisième court, le fameux numéro 1. Une petite vingtaine de courts annexes permettent également de fluidifier le tournoi qui devrait compter près de 900 rencontres pour cette nouvelle édition, toutes catégories confondues.

Pourquoi le tournoi Roland Garros s'appelle-t-il comme ça ?

Si beaucoup considèrent que Roland Garros était un joueur de tennis, il n’en est rien puisque l’homme était aviateur. Pour comprendre comment un aviateur donne aujourd’hui son nom à un tournoi de tennis, il faut revenir en 1928 lorsque le stade français cède un terrain de 3 hectares à la Fédération Française de Tennis pour la construction du site actuel de Roland Garros. Contre cette concession, le Stade Français impose une condition : que le stade porte le nom d’un de ses membres, disparu 10 ans plus tôt et seulement quelques semaines avant l’armistice de la Première Guerre mondiale. Vous l’aurez deviné, ce membre était Roland Garros.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.