Roland Garros 2023 : ça commence quand exactement (chaîne, heures, qualifications...)

A l’approche de l’été, Roland Garros fait son grand retour. Dans cet article, on vous présente tout pour mieux appréhender le tournoi : de la programmation en passant par la diffusion.

Cette année, Roland Garros investit encore une fois les écrans des téléspectateurs du monde entier. Pendant deux semaines, les 128 joueurs et joueuses du tableau principal vont en découdre avec un seul objectif en tête : décrocher un titre du Grand Chelem.

Hormis les deux tournois principaux du simple homme et du simple dames, Roland Garros 2023, c’est plus de 20 tournois qui se disputent à la Porte d’Auteuil pendant toute la quinzaine. Avec le tournoi des juniors, les doubles, doubles mixtes ou encore le tennis fauteuil. Comme à chaque année, Roland Garros est le deuxième Grand Chelem calendaire, après l’Open d’Australie, programmée en janvier. Novak Djokovic, vainqueur de ce premier Grand Chelem de la saison, espère doubler la mise et remporter un troisième Roland Garros dans sa carrière. Du côté du tableau féminin, Aryna Sabalenka, qui a aussi remporté le tournoi du Grand Chelem en Australie, espère ajouter un Roland Garros à son palmarès.

Programmation Roland Garros 2023

Comme chaque année, le tournoi de Roland Garros commence par les qualifications. Du 22 au 26 mai, les joueurs et les joueuses dont le classement ne permet pas d’intégrer directement le tableau principal, c’est-à-dire les joueurs et joueuses au-delà de la centième place mondiale, doivent gagner leur ticket pour le tournoi principal.

Un tournoi qui démarrera le dimanche 28 mai avec les premiers tours. Les 3 premiers jours de Roland Garros seront consacrés au premier tour, les deux suivants au deuxième tour. Et ainsi de suite. Dès le premier dimanche, démarreront les huitièmes de finale. Il ne restera alors plus que 16 joueurs et 16 joueuses dans le tableau principal, sur les 128 engagés dans chaque tableau. Les quarts de finale sont quant à eux programmés le mardi et mercredi de la deuxième semaine. Avant les demi-finales. Les femmes joueront le jeudi 8 juin, tandis que les hommes s’affrontent le lendemain. La finale du tableau féminin aura lieu le samedi 10 juin, celle du tableau masculin, le dimanche 11 juin.

Quelle chaîne pour suivre Roland Garros à 100% ?

Pour cette nouvelle édition de Roland Garros, deux diffuseurs se partagent les droits : l’historique France Télévisions et Amazon. En passant par le dispositif France Télévisions, le téléspectateur aura l’embarras du choix. Entre la diffusion TV (France 2, France 3, France 4), l’application France TV Sport ou encore le site internet France.tv. Par le biais de ces deux derniers moyens, c’est vous qui contrôlez ce que vous suivez avec la possibilité de suivre un match complet sur un court en particulier, du central Philippe Chatrier jusqu’aux courts annexes. Via le dispositif Amazon, le téléspectateur pourra aussi suivre les rencontres programmées en night-session, c’est-à-dire en prime time. Pour cette édition 2023, 10 rencontres sont ainsi attendues le soir, à chaque fois à partir de 20 heures. Les sessions nocturnes auront lieu entre le lundi 29 mai et le mercredi 7 juin 2023. A noter qu’Amazon Prime Vidéo propose aussi les rencontres de la journée sur le court Simonne Mathieu.

Roland Garros 2023 un tournoi sans Rafael Nadal !

Cette année, l’ocre de Roland Garros sera orphelin de son roi, l’espagnol Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises du Grand Chelem parisien. Pour les organisateurs mais aussi pour les téléspectateurs, c’est un grand manque. Blessé, le majorquin n’est donc pas en mesure de défendre ses chances et son titre acquis l’an dernier aux dépens de Casper Ruud en finale. Le norvégien devrait quant à lui être de la partie et espère faire aussi bien que l’an dernier. Au rang des principaux favoris de ce tournoi de Roland Garros 2023 qui s’annonce plus ouvert que jamais, citons un autre espagnol : Carlos Alcaraz. Mais le jeune disciple de Rafael Nadal aura fort à faire face à la concurrence et notamment celle de Novak Djokovic qui espère profiter de l’absence du maître des lieux pour empocher un troisième Roland Garros. Il deviendrait alors le seul joueur de l’histoire à compter au moins 3 titres du Grand Chelem sur toutes les surfaces.

