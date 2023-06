Roland Garros 2023 : Quelle chaîne et quelle heure pour voir tous les matchs (Night Session inclus) ?

Alors que le tournoi de Roland Garros débute sa deuxième semaine, la question des diffusions continue de se poser pour un grand nombre de téléspectateurs. On fait le point dans cet article.

Pour la troisième édition consécutive, le tournoi de Roland Garros est proposé en co-diffusion par deux opérateurs : France Télévisions et Amazon Prime Vidéo.

En passant par Amazon Prime, le téléspectateur pourra assister aux rencontres programmées en journée sur le court Simonne Mathieu, en plus des night-sessions programmées chaque soir sur le court Philippe Chatrier. Via le dispositif de France Télévisions, vous pouvez accéder à l’ensemble des rencontres chaque jour à partir de 11 heures. Pour cette nouvelle édition, France Télévisions continue de proposer un dispositif multi-canaux avec les diffusions sur les chaînes France 2, France 3 ou France 4, au gré des bascules mais aussi via l’application France TV Sport ou le site France.tv.

Roland Garros : La co-diffusion à partir des demi-finales !

Pour cette nouvelle édition du tournoi, c’est à nouveau la règle de la co-diffusion qui s’applique à partir des demi-finales. Ce qui signifie que sur les tableaux principaux, vous pourrez suivre conjointement les rencontres via le dispositif France Télévisions comme via Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez profiter de l’expertise des commentateurs et consultants d’Amazon Prime Vidéo, il est nécessaire de souscrire à un abonnement : Amazon Prime. Proposé au prix de 6,99 euros par mois avec le premier mois offert pour essayer l’offre et sans engagement de durée, cet abonnement vous permet de profiter du dispositif Amazon sur l’ensemble de cette quinzaine. A noter qu’une version à 69,99 euros par an vous permet aussi d’accéder à l’offre de streaming et de diffusion du géant américain. En plus de cela, la souscription à Amazon Prime vous permet de bénéficier d’avantages exclusifs à faire valoir sur la plateforme Amazon comme la livraison gratuite de vos produits commandés.

