Roland Garros 2023 : sur quelle chaîne et quels horaires pour voir les matchs ?

Roland Garros 2023, c’est dans quelques jours. Alors que le tournoi de qualifications bat son plein, voici comment suivre les rencontres de la quinzaine en direct et dans les meilleures conditions.

Comme l’an dernier, la diffusion de Roland Garros 2023 sera partagée entre deux groupes : l’historique France Télévisions mais aussi Amazon, avec Prime Vidéo. En passant par les deux groupes, vous pourrez retrouver 100 % des diffusions de la programmation.

Offre Prime Video Profitez de l'offre ! Offre à ne pas louper avec Prime Video J'en profite

Via France Télévisions, le dispositif reste inchangé par rapport à l’an dernier. A savoir que le groupe proposera les matchs du tournoi chaque jour de la première semaine à partir de 11 heures sur France 2, France 3 ou France 4. Mais le diffuseur propose également de suivre les rencontres depuis le site France.tv ou encore via l’application France TV Sport. Via ces deux moyens, c’est vous qui contrôlez le tempo avec la possibilité de choisir votre match sur n’importe quel court. Idéal pour suivre un match en entier et ne plus être contraint par les changements de courts de la diffusion télévisée.

Les night-sessions de Roland Garros sur Amazon Prime Vidéo

Comme ce fût le cas en 2021 et 2022, Amazon revient avec les sessions nocturnes pour cette édition 2023 du tournoi. Programmées du lundi 29 mai jusqu’au mercredi 7 juin, les 10 sessions nocturnes permettront de suivre les plus belles affiches de la journée, en prime-time. Pour le téléspectateur, c’est une occasion de suivre Roland Garros différemment. En plus de ces 10 sessions de soirée programmées chaque jour à partir de 20 heures 30, le téléspectateur pourra suivre les rencontres du cours Simonne Mathieu. Car comme l’an dernier, Amazon conserve les droits de diffusion de ce court pour l’intégralité des rencontres entre le 28 mai et le 7 juin. A noter qu’à partir du vendredi 8 juin, date de début des demi-finales du simple dames, c’est la règle de la co-diffusion qui s’appliquera. Vous pourrez ainsi retrouver l’intégralité des demi-finales des tournois principaux via France Télévisions mais aussi via Amazon Prime Vidéo. Pour vous abonner à Amazon Prime Vidéo, le groupe américain propose son offre sans engagement de durée au prix de 6,99 euros par mois.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.