Roland-Garros en direct: Musetti abandonne, Djokovic en quarts

Novak Djokovic s'est écroulé dans ce deuxième tie-break du match. Le Serbe a enchaîné les fautes et a finalement cédé 7-2. Le numéro un mondial est en grand danger.

En dix jeux décisifs chez les pros, Lorenzo Musetti a gagné... les dix:

7-2 vs Wawrinka

7-4 vs Cuevas

7-1 vs Tiafoe

7-3 vs Tiafoe

10-8 vs Evans

7-3 vs Auger-Aliassime

7-2 vs Bedene

7-3 vs Goffin

9-7 vs Djokovic

7-2 vs Djokovic