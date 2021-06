Roland-Garros en direct: un joli coin de ciel bleu Porte d'Auteuil

La fin de cette quinzaine de Roland-Garros est proche. La finale dames entre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Tchèque Barbora Krejcikova sera le temps fort d’une journée qui sera rythmée par le tennis français. Dans le tableau des juniors, cinq ans après la victoire de Geoffrey Blancaneaux en 2016, la finale des garçons opposera deux Français, Arthur Fils (16 ans) et Lucas Van Assche (17 ans). Et pour conclure cette journée, les miraculés Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert pourront s’offrir un deuxième titre en double à Roland-Garros (après 2018), ainsi qu’un cinquième titre du Grand Chelem, face au duo kazakh Bublik/Golubev.