Roland-Garros: Kostyuk, Sabalenka, Svitolina... quand la guerre en Ukraine s’invite Porte d’Auteuil

La participation des joueurs et joueuses russes et biélorusses à Roland-Garro a provoqué plusieurs moments de tensions à Roland-Garros, notamment dans le tableau féminin avec les joueuses ukrainiennes.

L’Ukrainienne Kostyuk huée après avoir refusé de serrer la main de Sabalenka

Elle l’avait annoncé, elle l’a fait. Logiquement battue par Aryna Sabalenka, n°2 mondiale, dimanche au premier tour de Roland-Garros, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a refusé de serrer la main de la Biélorusse à l’issue de la rencontre. En snobant son adversaire, elle a provoqué les sifflets du court Philippe-Chatrier qui n’a pas aimé son manque de fair-play.

"Au début, on envisageait de ne pas aller sur le court quand on affronterait des joueuses russes ou biélorusses, et on espérait que les autres suivent, les Polonaises, les Tchèques... Mais on ne l'a pas fait. On est des filles, on n'a pas de couilles", a-t-elle déclaré après le match. Jeudi, lors d’un match de double avec la Roumaine Elena Gabriela Ruse, Kostyuk a une nouvelle fois refuser de serrer la main de ses adversaires russes Anna Blinkova et Varvara Gracheva, se contentant d’un signe de la main.

Le malaise Sabalenka en conférence de presse

Jeudi, malgré sa victoire tranquille contre la Russe Kamilla Rakhimova, la joueuse biélorusse a surtout été interrogée en conférence de presse par une journaliste ukrainienne sur ses rapports avec le président de son pays Alexandre Lukashenko, allié de Vladimir Poutine dans le conflit avec l'Ukraine. "Je n'ai pas de commentaire à vous faire", a répondu la numéro 2 mondiale, relancée à plusieurs reprises sur le sujet, à tel point que le modérateur du service de presse a dû intervenir : "Il est clair qu'elle ne va pas répondre aux questions."

A sa demande, la Biélorusse a été autorisée à ne pas participer à la conférence de presse ce vendredi. La joueuse de 25 ans s’estime malmenée par certains médias. "Depuis des mois je réponds à ces questions à tous les tournois et j'ai été très claire sur mes sentiments et mes opinions. Ces questions ne me dérangent pas, je sais que je dois répondre aux médias sur des questions qui ne sont pas liées à mon tennis ni à mes matches. Mais, mercredi, je ne me suis pas sentie en sécurité", a expliqué Aryna Sabalenka.

Svitolina snobe aussi Blinkova

Après plus de 2h15 de jeu, Elina Svitolina s’est qualifiée ce vendredi pour les 8eme de finale de Roland-Garros en battant Anna Blinkova. Mais comme sa compatriote ukrainienne Marta Kostyuk dimanche, la compagne de Gaël Monfils a refusé de serrer la main à son adversaire russe. Des sifflets ont été entendus dans les gradins mais ils ont vite été étouffés par des applaudissements.