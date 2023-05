Roland-Garros : "Le but n'est pas de s'arrêter au 2e tour", prévient Parry

Diane Parry s'est qualifiée avec la manière pour le deuxième tour de Roland-Garros en battant l'Ukrainienne Anhelina Kalinina en deux sets (6-2, 6-3). La Française ne compte pas s'arrêter là, même si elle devra faire face à la prodige russe Mirra Andreeva (16 ans) au prochain tour.

Diane Parry ne pouvait pas rêver d'une meilleure entame dans ce Roland-Garros. Opposée à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, finaliste du WTA 1000 de Rome ce mardi sur le Simonne-Mathieu, la Niçoise de 20 ans (79e) n'a fait qu'une bouchée de la 26e joueuse mondiale (6-2, 6-3). La première manche a été une démonstration pour la Française, en pleine confiance après avoir remporté le tournoi WTA 125 de Clarins le 21 mai. La Française a considérablement gêné sa rivale avec ses slices dans la diagonale revers.



L'Ukrainienne a alors fait douze fautes directes, tandis que Parry n'en a commis que cinq en étant très efficace, convertissant ses deux seules balles de break pour boucler la première manche en à peine plus d'une demi-heure. Elle a continué sur sa lancée dans la deuxième, prenant le service de Kalinina d'entrée grâce à plusieurs retours de service long de ligne, puis a été très solide dans la foulée pour défendre son avantage (2-0).

Cap sur Andreeva

Dans l'ensemble, Parry est surtout parvenue à surprendre Kalinina, alternant longueur et amorties et variant les effets pour profiter de sa vitesse de déplacement supérieure. "Cet endroit m'a toujours inspiré. J'ai grandi en face et j'ai toujours rêvé de jouer ici. Avoir la chance de bien jouer sur ces courts, c'est que du bonheur pour moi. Si on m'avait dit ça, j'aurais signé tout de suite, a confié Parry après sa victoire. De voir mon niveau de jeu aujourd'hui (mardi), ça m'encourage pour la suite. Ça donne envie d'être au prochain match pour voir ce que ça va donner. Je dois encore m'améliorer car le but n'est pas de s'arrêter au deuxième tour. Il faut essayer de progresser de match en match pour aller le plus loin possible."

La Française affrontera au tour suivant une joueuse encore plus jeune qu'elle, la Russe Mirra Andreeva (16 ans, 143e mondiale). "Elle débarque mais elle a eu de superbes résutalts chez les professionnels. Je ne la connais pas vraiment, je ne l'ai pas vu jouer donc ce sera une découverte pour moi aussi. Elle a déjà un sacré niveau et une bonne confiance en elle malgré ses débuts sur le circuit. Ce sera intéressant."