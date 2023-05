Roland-Garros: Nadal va prendre la parole jeudi, "Marca" annonce déjà son forfait

Rafael Nadal va tenir une conférence de presse jeudi à 16h, à dix jours du premier tour de Roland-Garros. Plusieurs médias espagnols affirment que "Rafa" va annoncer son forfait pour le Grand Chelem parisien.

Il a suffi de savoir que Rafael Nadal donnera une conférence de presse, jeudi à 16 heures, pour que le monde du tennis commence à sérieusement s'inquiéter. A dix jours du premier tour de Roland-Garros, l'état de santé de l'Espagnol, touché à la hanche gauche depuis le mois de janvier, est toujours flou. D'après Marca et Relevo, deux médias ibériques, "Rafa" s'apprête à annoncer son forfait pour le Grand Chelem de la Porte d'Auteuil.

Ce serait la première fois dans sa carrière que Nadal renonce à Roland-Garros avant même le début du tournoi. En 2016, il avait dû quitter la terre battue parisienne à cause d'un forfait, mais c'était après avoir déjà remporté ses deux premiers tours. L'absence de l'Espagnol cette année, alors qu'il a gagné une quatorzième fois à Paris il y a douze mois, laisserait un énorme vide.

Le Majorquin a participé 18 fois à Roland-Garros. Avec un bilan stratosphérique: 112 victoires, 3 défaites.

Absent depuis quatre mois

Rafael Nadal n'a plus disputé le moindre match depuis son second tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier dernier, qu'il avait perdu contre Mackendie McDonald. Deux jours plus tard était confirmée sa blessure au psoas iliaque, avec une absence initiale prévue entre six et huit semaines.

Mais à bientôt 37 ans (le 3 juin prochain), l'Espagnol ne récupère plus comme avant. Il a manqué toute la préparation sur terre battue et au fil des semaines, sa situation a inquiété. L'an passé, il avait déjà dû avoir recourir à l'anesthésie d'une partie de son pied, très douloureux, pour pouvoir jouer et remporter Roland-Garros. Désormais, un quinzième titre sur le court Philippe Chatrier semble très compromis.