Roland-Garros: "Ne répandez pas la haine", la Russe Kasatkina répond au public qui l'a sifflée

Huée dimanche après son match contre l'Ukrainienne Elina Svitolina, la Russe Daria Kasatkina a fait part de son incompréhension sur les réseaux sociaux ce lundi.

Le parcours féérique d'Elina Svitolina à Paris s’est poursuivi dimanche avec une qualification de l’Ukrainienne pour les quarts de finale aux dépens de la Russe Daria Kasatkina (6-2, 7-6) dont le tournoi s’est achevé sur une note amère. La joueuse russe est sortie sous les sifflets d’une partie du public qui assistait au match sur le court Suzanne-Lenglen. Une attitude incompréhensible que Daria Kasatkina a voulu dénoncer ce lundi matin. "Soyez meilleurs, aimez-vous les uns les autres. Ne répandez pas la haine. Essayez de rendre ce monde meilleur", a-t-elle exhorté sur Twitter.

Comment expliquer une telle animosité de la part du public à l’égard d’une joueuse qui n’a rien fait pour mériter un tel traitement ? Depuis le début du tournoi, Elina Svitolina prend soin de ne pas serrer la main des joueuses russes, une manière de soutenir son pays, qui résiste à l’invasion russe depuis plus d’un an désormais. "Est-ce que vous pouvez imaginer un homme ou une femme qui est sur la ligne de front en ce moment qui me regarde, et qui me verrait faire comme si de rien n'était ? Je représente mon pays, je peux faire entendre ma voix et je suis aux côtés de l'Ukraine. J'ai mon rôle à jouer dans cette guerre", a-t-elle expliqué la semaine passée.

Kasatkina suscite l'admiration des Ukrainiens

Comme attendu, les deux joueuses ne se sont donc pas serrées la main en fin de match, Kasatkina allant directement saluer l’arbitre de chaise. Les deux joueuses se détestent-elles pour autant ? Absolument pas, bien au contraire. Kasatkina a d’ailleurs levé le pouce en direction de Svitolina, en signe de félicitations pour sa victoire. Svitolina l’a remercié en lui adressant à son tour un pouce levé. "Elina et moi avons fait preuve de respect l'une envers l'autre après un match difficile", a réexpliqué Kasatkina sur Twitter. L’attitude hostile du public à son égard est d’autant moins facile à digérer pour la Russe qu’elle a été l’une des seules à élever la voix contre la guerre menée par son pays en Ukraine, et qu’elle a été très vivement critiquée en Russie pour cela.

Svitolina a loué le discours de son adversaire avant leur rencontre, la remerciant d’avoir pris position: "C'est ce que j'attends des autres joueurs et c'est très courageux de sa part." "J'ai une grande admiration pour Daria... Elle est une héroïne à sa manière", avait déclaré l'ancien joueur de tennis ukrainien Sergiy Stakhovsky en juillet 2022. Pour rappel, Daria Kasatkina a également révélé son homosexualité récemment, un autre choix très courageux de sa part, dans un pays où elle pourrait être menacée en raison de son orientation sexuelle. Les spectateurs du court Suzanne-Lenglen avaient semble-t-il plusieurs épisodes à rattraper, à moins qu’ils aient fait mine d’ignorer le courage de Kasatkina. Ce n’est pas la première fois depuis le début de la quinzaine que certains joueurs s’interrogent sur l’attitude irrespectueuse d’une partie du public. "J'aimerai Roland-Garros quoi qu'il arrive, pour toujours", a néanmoins conclu Daria Kasatkina dans une volonté d’apaisement.