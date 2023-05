Roland-Garros: "Il a encore plein de bons matchs dans sa besace", Svitolina "fière" de son mari Gaël Monfils

Après sa victoire, mercredi matin, contre l'Australienne Storm Hunter-Sanders, Elina Svitolina a commenté le scénario improbable du match son mari Gaël Monfils, la veille au soir.

Comme de nombreux fans de tennis, Elina Svitolina a veillé jusque tard dans la nuit de mardi à mercredi. Gaël Monfils, son mari depuis deux ans, livrait une fin de match d'anthologie face à l'Argentin Sebastian Baez, au premier tour de Roland-Garros. Mené 4-0 dans le set décisif et après avoir sauvé une balle de 5-0, le Parisien a retourné la situation de manière magistrale pour s'imposer 7-5 dans la dernière manche et valider son ticket pour le deuxième tour.

"J'ai regardé tout le match, j'étais debout jusqu'à minuit, et je suis allée au lit directement après. sept bonnes heures de sommeil, c'est plutôt pas mal dans un Grand Chelem", a confessé l'Ukrainienne après sa victoire face à Storm Hunter-Sanders, lui ouvrant les portes du troisième tour. "En fait, cela m'a donné plus de motivation d'être sur le court aujourd'hui, il (Monfils) était là pour moi aujourd'hui, il a fait ce gros effort de venir spécialement pour mon match après une longue journée comme la sienne hier. Cela m'a motivé à me battre, ne pas baisser les bras, jouer chaque point, donner 100% sur le terrain", s'est enthousiasmée la 192e joueuse mondiale.

Svitolina met en valeur l'expérience de Monfils

Cette dernière a commenté en détail le retournement de situation improbable réalisé par son époux, en insistant sur sa force de caractère. "Je suis vraiment fière du match qu'il a gagné, il n'a pas baissé les bras, malgré les douleurs en fin de match. Je pouvais les ressentir moi-même à travers l'écran, il courait beaucoup, avec le stress qui affecte sa forme physique. Depuis janvier on s'entraîne ensemble, lui revenant de blessure, moi de maternité", a resitué Elina Svitolina, avant de conclure sur ce gros morceau d'Holger Rune qui attend Monfils au tour suivant.

"Bien sûr il n'a plus 25 ans, on l'a vu hier face à un joueur de 22 ans. Il fait ses 36 ans, mais avec son expérience je sens qu'il a encore plein de bons matchs comme celui d'hier dans sa besace. Il va revenir, jouer de mieux en mieux, très bientôt, j'en suis sûre. Ça va être un match excitant face à Rune (ce jeudi soir), j'espère que ce ne pas trop tard pour que je puisse venir le voir et l'encourager aussi."