Roland-Garros: Noah confiant pour Monfils, qui "sera dur à jouer" sur la terre battue parisienne

Invité du Super Moscato Show vendredi sur RMC, Yannick Noah s’est montré optimiste pour la saison de Gaël Monfils, récent quart de finaliste à l’Open d’Australie. Le dernier vainqueur français à Roland-Garros voit le Parisien briller Porte d’Auteuil.

Les tournois se suivent mais ne se ressemblent pas pour Gaël Monfils. Après avoir atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie la semaine passée à Melbourne, le 16e joueur mondial à l’ATP a chuté d’entrée jeudi au tournoi de Montpellier, battu par le Suédois Mikael Ymer. "J’ai pas été bon ce soir, a réagi le Parisien de 35 ans. J’ai pas envie de tweeter que les victoires et le côté positif. J’ai mal joué et ça serait trop facile de dire que j’aurais dû faire comme ci ou comme ça." Si "la Monf" tentera de vite oublier cet échec, Yannick Noah, son ex-capitaine en équipe de France de Coupe Davis, estime que 2022 peut être son année.

"Il a un très bon coach"

"C’est un gars qui est sain, a rappelé le dernier vainqueur français d’un Grand Chelem, vendredi, dans le Super Moscato Show, sur RMC. Il a une vie saine. Il va pouvoir jouer encore longtemps. Il a l’air bien dans sa "life". Pour lui, c‘est très important. Il a un très bon coach. Günter Bresnik est un coach ouvert mais qui reste très dur. Je pense qu’il peut faire une très belle année. C’est sur terre battue qu’il a des chances de faire quelque chose. S’il continue comme ça, sans avoir de temps d’arrêt ou de cassure à cause d'une blessure ou autre, il va être dur à jouer à Roland-Garros."

Un problème de fraîcheur

Pour briller sur la terre fétiche de Rafael Nadal, Gaël Monfils devra trouver les ressources physiques et mentales qui l’empêchent, jusqu’à présent, d’aller au bout dans un Majeur: "Lorsqu’il arrive à enchaîner les matchs et éventuellement les tournois, il élève son niveau de jeu, note Yannick Noah. Ce n’est pas quelqu’un qui aime passer beaucoup de temps sur le terrain à s’entraîner. Lorsqu’il arrive à gagner un ou deux matchs dans un tournoi du Grand Chelem, ça veut dire qu’il passe une dizaine d’heures sur le court, son niveau s’élève. A un moment, il lui manque la petite fraîcheur qui lui permettrait d’aller plus loin", conclut Yannick Noah.