Roland Garros : sur quelle chaîne et à quelle heure voir les matchs (Night Sessions incluses) ?

Cette année encore, Roland Garros est proposé en co-diffusion par deux opérateurs. Ici, on vous précise comment suivre le tournoi dans les meilleures dispositions.

Du côté de la Porte d’Auteuil, c’est déjà l’heure du troisième tour. Dans le tableau masculin comme féminin, il ne reste donc plus que 32 prétendants et 32 prétendantes à la victoire finale.

Offre Prime Video Profitez de l'offre ! Prime Video vous permet de voir toutes les Night Sessions et d'autres matchs ! J'en profite

Chaque jour, à partir de 11 heures, vous pouvez retrouver les premiers matchs. Sur chaque court, 4 rencontres sont programmées chaque jour. Si l’heure du premier match de la journée est fixe, les horaires des matchs suivants dépendent surtout de la durée des matchs précédents. Dans la partie suivante, on vous détaille la répartition des droits de diffusion entre les deux opérateurs qui se partagent les rencontres de Roland Garros.

Des rencontres sur France Télévisions et Amazon Prime Vidéo !

Pour la troisième édition consécutive, France Télévisions et Amazon Prime Vidéo sont les deux diffuseurs officiels de la quinzaine de Roland Garros en France. En passant par Amazon, le téléspectateur pourra retrouver l’ensemble des rencontres programmées en night-session depuis le court Philippe Chatrier. Depuis le début de la quinzaine, ces night-session ont déjà été le théâtre d’affiches impliquant Novak Djokovic, Alexander Zverev ou encore Gaël Monfils. Chaque soir à compter de 20 heures 30, le téléspectateur pourra donc retrouver les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde en prime-time depuis le court central. Outre ces sessions de soirée, Amazon Prime Vidéo diffuse aussi l’intégralité des rencontres du court Simonne Mathieu, le troisième plus grand court de l’enceinte parisienne. Du côté du diffuseur historique France TV, on propose toutes les autres rencontres, que ce soit depuis France 2, France 3 ou France 4 comme depuis l’application France TV Sport ou le site internet France.tv. Pour suivre l’intégralité des rencontres de la quinzaine, il est donc nécessaire de disposer d’un abonnement à Amazon Prime. Proposé à 6,99 euros par mois, celui-ci vous permet d’accéder à tout ce qui n’est pas disponible via France Télévisions.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.