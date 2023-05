Rune - Eubanks : Diffusion, streaming, chaine... où voir le match de Roland-Garros ?

Faisant partie des outsiders du tournoi, Holger Rune dispute son premier tour de Roland-Garros ce mardi 30 mai. Pour ses débuts, il y affronte l’Américain Christopher Eubanks. Diffusion, streaming, chaîne : où voir Rune - Eubanks en direct ?

À seulement 20 ans, Holger Rune est en train de se construire un solide palmarès. Numéro 6 mondial, le Danois a remporté son premier Masters 1000 à Bercy en 2022, puis a atteint la finale à Monte-Carlo et Rome il y a quelques semaines.

L’insouciant scandinave dispute son premier tour à Roland-Garros face à l’Américain Christopher Eubanks. Le numéro 74 ATP est à son meilleur classement, lui qui se qualifie pour la première fois pour le tableau final du Grand Chelem Porte d’Auteuil.

Le match du premier tour de Roland-Garros entre Holger Rune et Christopher Eubanks a lieu ce mardi 30 mai. Le début de la rencontre est prévu à 14h15 sur le court Simonne-Mathieu. Ce terrain est d’ailleurs le troisième plus grand de l’enceinte parisienne. La diffusion de Rune - Eubanks en streaming est assurée en direct et en exclusivité par la chaîne Prime Video. Ce match est à voir en streaming sur Prime Video comme l’ensemble des rencontres qui se déroulent sur le court Simonne-Mathieu tout au long du tournoi. Avec Amazon Prime Video, vous allez également pouvoir suivre en streaming les 10 night sessions, qui débutent le 29 mai. Ces sessions nocturnes sont une sélection des meilleurs matchs en simple de la journée. Prime Video possède également les droits exclusifs partagés pour la retransmission des demi-finales et des finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte. En optant pour un abonnement à Amazon Prime, vous bénéficiez de 30 jours d’essai offerts à Prime Video, vous permettant de suivre Roland-Garros en streaming gratuitement. Si vous souhaitez poursuivre votre adhésion à la fin de cet essai, vous pouvez choisir entre l’abonnement Prime mensuel à 6,99 euros par mois ou annuel à 69,90 euros. Amazon Prime vous promet de nombreux avantages comme la livraison express gratuite.

