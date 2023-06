Rune - Ruud : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Roland Garros en Night Session ?

Duel nordique ce mercredi soir sur le court central. Le norvégien Casper Ruud retrouve le danois Holger Rune. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre.

L’an dernier, les deux hommes s’étaient déjà affrontés lors du tournoi de Roland Garros, au même stade de la compétition.

Casper Ruud était alors venu à bout d’Holger Rune en 4 manches, ce qui lui avait ensuite permis de continuer son parcours jusqu’à une finale perdue face à Rafael Nadal. Pour faire aussi bien qu’en 2022, Ruud espère à nouveau prendre le dessus sur son cadet. De son côté, Holger Rune a eu toutes les difficultés du monde à venir à bout de l’argentin Cerundolo au tour précédent.

Roland Garros - Rune – Ruud : exclusivement sur Amazon Prime Vidéo

Cette rencontre entre Casper Ruud et Holger Rune est la dernière night-session de la quinzaine. Une rencontre que vous pourrez suivre ce mercredi dès 20 heures 30 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo, le diffuseur exclusif des night-session dans l’hexagone. Pour suivre la rencontre, il est donc nécessaire de vous abonner à Amazon Prime, la seule offre permettant d’accéder à Prime Vidéo. Cette offre, accessible dès 6,99 euros par mois et sans engagement de durée est par ailleurs disponible avec le premier mois offert pour essayer. Ce qui signifie que vous pouvez résilier dans le délai de 30 jours sans avoir à payer de mensualité. Si vous souhaitez vous engager sur la durée et profiter des avantages qu’offre Amazon Prime pendant 12 mois, un abonnement d’un an est disponible et facturé au prix de 69,99 euros chaque année. Et les avantages sont nombreux. Car outre Roland Garros, l’abonnement à Amazon Prime vous permet de bénéficier de l’offre streaming de la plateforme américaine. Via des canaux comme Prime Vidéo, Prime Music ou encore Prime Reading. Mais ce n’est pas tout. En optant pour un abonnement Amazon Prime, vous pourrez aussi profiter d’avantages exclusifs à faire valoir sur la plateforme comme la livraison offerte de vos produits commandés ou encore la possibilité d’accéder en avant-première à certaines ventes flash.

