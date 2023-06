Ruud - Zverev : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Dans le tableau masculin, c’est aussi l’épilogue. Avant les deux demi-finales, 4 joueurs sont encore en lice. Parmi eux, Casper Ruud et Alexander Zverev. Ici on vous détaille comment suivre la rencontre entre les deux hommes.

Demi-finaliste du tournoi en 2021 et en 2022, l’allemand Alexander Zverev est à nouveau au rendez-vous du dernier carré.

L’an dernier, au même stade de la compétition, le joueur allemand s’était blessé face à Rafael Nadal. En face, Zverev retrouve aussi un habitué de la deuxième semaine puisque l’an dernier, Casper Ruud avait disputé la finale face au taureau de Manacor. En finale, le vainqueur de ce duel retrouvera Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic, opposés dans l’autre demi-finale.

Ruud - Zverev : Les demi-finales de Roland Garros sur Prime Vidéo

Ce match au sommet entre Casper Ruud et Alexander Zverev est à suivre ce vendredi à partir de 17 heures 30 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo et France Télévisions. Mais le début de la rencontre dépendra surtout du déroulé de la première demi-finale. Comme l'an dernier, les deux groupes proposent l'ensemble des rencontres à compter des demi-finales en co-diffusion.

