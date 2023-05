Sinner – Müller : sur quelle chaîne et à quelle heure voir la Night Session de Roland Garros ?

Le tournoi Roland Garros a débuté. Ce 29 mai s'affrontent Alexandre Müller et Jannick Sinner. Voici où regarder ce match en night session.

Depuis trois ans déjà, Roland Garros organise des matchs en night session. Pour inaugurer le premier de l’année 2023, vous pourrez voir s'affronter le français Alexandre Müller, classé à la 101 Place à l’ATP, et le jeune italien Jannick Sinner.

Ce dernier est quant à lui classé au 9e rang du circuit international de tennis. Il a également été vainqueur des Next Gen Finals en 2019. Voilà qui promet un match intense ! Et pour ne rien rater, c’est sur Prime Vidéo que ça se passe. Rendez-vous à 20h15.

Le match Sinner-Müller en exclusivité sur Prime Vidéo

Amazon, via son service Prime Vidéo, diffuse les matchs de Roland-Garros en exclusivité. La plateforme possède en effet les droits pour les 10 sessions de soirée sur le court Philippe-Chatrier, pour les demi-finales et les finales simples et doubles Messieurs et Dames et pour la finale double Mixte. Amazon va également retransmettre tous les matchs du court Simonnet-Mathieu.

Pour les visionner, il faut avoir un compte Amazon Prime. Les matchs seront alors accessibles via l’onglet Roland-Garros pour tous les abonnés, sans surcoût. Ainsi, si vous souhaitez voir ces matchs, vous devez souscrire à Amazon Prime pour 69,90 euros pour un an ou 6,99 euros par mois. En plus, vous profiterez d’un mois offert.

Cet abonnement est sans engagement et vous permettra de visionner tous les matchs que vous souhaitez. Vous n’allez rien manquer ! En outre, si vous ne pouvez pas les regarder en direct, un replay est disponible 15 minutes après la fin du match. Vous pourrez également voir les meilleurs moments de ce dernier.

Avec Prime Vidéo, vous pourrez regarder le tournoi sur tous vos écrans connectés, comme votre téléphone via l’application Prime Vidéo et tout autre support que vous avez l’habitude d’utiliser dans un cadre privé. Cela concerne également votre télé connectée, votre tablette ou bien la Fire Stick TV. Vous pourrez même les visionner lorsque vous voyagez en EU. Prime Vidéo est très simple à installer, il vous suffit de télécharger l'application de vous connecter et de sélectionner votre match.

