Swiatek - Haddad Maia : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Suite et fin des demi-finales du simple dames ce jeudi après-midi. Dans la deuxième affiche, Swiatek affronte Haddad Maia. Voyons ensemble comment il est possible de suivre ce match.

Le tournoi de Roland Garros 2023 touche déjà bientôt à sa fin.

Avant la grande finale du simple dames prévue ce samedi, la deuxième demi-finale mettra aux prises la polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et tenante du titre à Roland Garros, à la brésilienne Beatriz Haddad Maia, quatorzième joueuse mondiale et qui vient d’écarter la tunisienne Ons Jabeur au tour précédent. La joueuse qui sortira vainqueur de cette rencontre pourrait retrouver Aryna Sabalenka en finale, vainqueur de l’Open d’Australie en début de saison.

Les demi-finales de Roland Garros sur Prime Vidéo

Comme c’était déjà le cas lors des deux dernières éditions, les deux diffuseurs que sont Amazon Prime Vidéo et France Télévisions se partagent la co-diffusion de l’ensemble des rencontres à compter des demi-finales. Si aucun horaire n’est communiqué pour cette rencontre, c’est parce que le début de la rencontre dépendra de la durée du match précédent opposant Sabalenka à Muchova, sur le même court Philippe Chatrier, le seul à accueillir les demi-finales des tableaux masculins et féminins. Si vous souhaitez suivre la rencontre depuis Prime Vidéo, il vous faudra souscrire à un abonnement : Amazon Prime, le seul permettant d’accéder à l’offre Prime Vidéo. Cet abonnement est actuellement disponible au prix de 6,99 euros par mois avec le premier mois offert pour tester l’offre et sans engagement de durée. Il est aussi possible de souscrire annuellement à Prime pour 69,99 euros par an. En optant pour l’une ou l’autre de ces offres, vous pourrez disposer d’autres avantages exclusifs. Comme bénéficier de la livraison offerte sur vos produits commandés via le site e-commerce d’Amazon ou encore la possibilité d’accéder en avant-première à plusieurs ventes flash organisées tout au long de l’année. Mais l’offre Amazon Prime, c’est aussi l’accès à l’intégralité des offres de streaming de Prime Vidéo en passant par Prime Reading, les sons de Prime Music ou encore les divertissements de Prime Gaming.

