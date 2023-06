Zverev - Molcan : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Ce jeudi, Roland Garros continue avec le deuxième tour. Parmi les affiches de la journée, Zverev défie Molcan. Voici comment suivre cette rencontre de night-session.

Alors que la night session devait initialement opposer le français Gaël Monfils au danois Holger Rune, le forfait du français a chamboulé le programme.

C’est désormais l’allemand Alexander Zverev qui s’en va défier le slovaque Alex Molcan, tombeur d’Hugo Gaston au tour précédent. Au premier tour, Zverev s’est quant à lui débarrassé du sud-africain Lloyd Harris en trois manches (7-6 ; 7-6 ; 6-1). Au prochain tour, le vainqueur de ce duel entre les deux hommes pourrait retrouver l’américain Frances Tiafoe, tête de série numéro 12 de ce tournoi.

Suivre la night session grâce à l’offre Amazon Prime Video

Cette rencontre de night-session entre Alexander Zverev et Alex Molcan est à suivre ce jeudi soir dès 20 heures 30 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais sachez que Prime Vidéo prendra l’antenne à 20 heures pour vous faire vivre l’échauffement des joueurs et le mini show qui précède la rencontre. Comme c’était déjà le cas en 2021 et en 2022, Amazon Prime Vidéo sera le seul diffuseur de cette rencontre en direct. Pour suivre l’affiche comptant pour le deuxième tour, il est donc nécessaire de disposer d’un abonnement à Amazon Prime. Celui-ci, proposé au prix de 6,99 euros par mois, est accessible sans engagement de durée et avec le premier mois offert pour essayer l’offre. Sachez qu’il est également possible d’opter pour un abonnement de 12 mois qui vous sera facturé au prix de 69,99 euros chaque année. Pendant ce Roland Garros, Amazon Prime diffuse 10 sessions nocturnes, sur le court Philippe Chatrier. Mais le diffuseur est aussi présent en journée avec la diffusion des rencontres du court Simonne Mathieu. Enfin, sachez qu’à partir des demi-finales, vous pourrez retrouver l’ensemble des rencontres en co-diffusion sur France Télévisions et Amazon Prime Vidéo. Pour le souscripteur, l’abonnement à Amazon Prime permet aussi d’accéder à un ensemble d’avantages comme la livraison gratuite des produits commandés.

