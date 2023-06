Zverev - Tiafoe : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Suite du troisième tour ce samedi. Pour l’affiche de la soirée, Zverev défie Tiafoe. Découvrons sans plus attendre comment suivre cette rencontre en direct.

Au vue du classement, c’est un troisième tour logique auquel nous allons assister ce samedi soir. A l’occasion de la night-session du jour, Alexander Zverev retrouve Frances Tiafoe.

Si l’américain est mieux classé (12 ème), c’est bien le joueur allemand qui partira avec la faveur des pronostics. Pour arriver au troisième tour, Zverev n’a perdu aucun set. De son côté, Tiafoe qui a remporté son premier match en trois manches a eu besoin d’un set de plus pour se défaire de Karatsev au tour précédent.

Zverev – Tiafoe : une night-session à suivre sur Amazon Prime Vidéo

Ce match entre Alexander Zverev et Frances Tiafoe est à suivre ce samedi dès 20 heures 30 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais si vous voulez assister à l’échauffement des joueurs puis au spectacle d’avant match, rendez-vous dès 20 heures pour la prise d’antenne. Comme c’est le cas depuis 2021, Amazon Prime Vidéo est le diffuseur exclusif en France des sessions de soirée. Directement inspirées de ce qui se pratique déjà en Australie ou aux Etats-Unis, ces sessions de soirée (night-session) permettent aux spectateurs et aux téléspectateurs d’assister à un match de tennis en prime-time. Comme lors de l’édition précédente, Amazon proposera une session par jour pendant 10 jours, du 29 mai au 7 juin inclus. Mais pour pouvoir suivre ces matchs qui se déroulent sous une luminosité bien particulière, il faudra s’abonner à Amazon Prime. En effet, Prime est le seul abonnement qui vous permet d’accéder au contenu de Prime Vidéo, la plateforme de vidéo streaming d’Amazon. Via cette offre, le téléspectateur pourra également suivre les rencontres de la journée se déroulant sur le court Simonne Mathieu, la troisième arène principale de Roland Garros. Cet abonnement à Amazon Prime est proposé au tarif de 6,99 euros par mois avec le premier mois pour essayer. Et sans engagement de durée. Si vous souhaitez un abonnement avec engagement de 12 mois, la plateforme propose son offre annuelle à 69,99 euros.

