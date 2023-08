Tennis: "Cela me donne plus envie de prendre l’avion plus souvent", Fritz ironise sur l’interruption de son match par des militants pour le climat

Ce vendredi, le match entre Taylor Fritz et Andy Murray (6-7, 6-3, 6-4) a été interrompu par des militants pour le climat à Washington. Ce qui n’a pas plus au joueur américain, dénonçant une action "ennuyeuse" et "qui n’a pas de sens".

Taylor Fritz a peu goûté à l’interruption de son marathon contre Andy Murray. Avant de s’imposer en 8e de finale du tournoi de Washington contre l’ancien numéro 1 mondial ce vendredi (6-7, 6-3, 6-4), l’Américain a vu sa rencontre être perturbée durant cinq minutes dans le premier set par des militants pour le climat.

Après avoir appelé les sponsors du tournoi (Mubadala et Citi) à cesser le financement de l’industrie des combustibles fossiles via des chants et banderoles, les individus ont lancé des grosses balles de tennis aux motifs de flammes sur le court. Deux rencontres du dernier Wimbledon avaient déjà été perturbées par des activistes.

"Qui voudra les écouter s'ils ennuient tout le monde?"

"Je comprends qu'ils protestent, mais il doit y avoir une meilleure façon de le faire, réagit Fritz après sa victoire, dans des propos relayés par Reuters. Je ne comprends pas comment les gens vont se rallier à une cause alors que vous gâchez le bon temps de tout le monde. Cela n'a pas de sens pour moi."

"C'est ennuyeux, évidemment, quand ils le font, poursuit le 9e joueur mondial. Cela gâche le temps de tout le monde. Tout le monde veut regarder du tennis. J'ai dit en plaisantant: 'Honnêtement, cela me donne envie de prendre l’avion plus souvent'". Avant de tempérer légèrement ses propos: "Je pense qu'ils soutiennent une bonne cause, mais la façon dont ils le font... Qui voudra les écouter s'ils ennuient tout le monde?"