F1 (Grande-Bretagne): une centaine de soldats appelés à Silverstone en prévision d’une action de militants écologistes

Ce week-end a lieu le Grand-Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Avant que se tiennent les qualifications et la course, de nombreux pilotes comme Lewis Hamilton et George Russell ont partagé leur crainte de voir des activistes écologistes envahir la piste, comme en 2022. Selon le Daily Mail, l’armée sera déployée pour renforcer la sécurité.

Comme cela a été le cas en France ces derniers mois avec plusieurs interruptions d’évènements sportifs par des militants écologistes, l’Angleterre connait des perturbations. À Wimbledon, un match du premier tour a été stoppé par l’irruption de deux militants de l’organisation écologiste "Just Stop Oil".

Ce groupe est connu pour s’être déjà introduit sur la piste de Silverstone durant le Grand Prix de Grande-Bretagne en 2022. Un an plus tard, les militants semblent vouloir réitérer cette action. En prévision de cela, le Daily Mail révèle qu’une centaine de soldats de l’armée viendra renforcer la sécurité. Ces derniers seront placés de sorte à réduire le plus possible les risques d’intrusion. D’autres mesures de sécurité sont prévues. La police du Northamptonshire sera aussi présente.

"Ce serait irresponsable et dangereux pour eux"

Le média anglais précise que la reconnaissance faciale sera utilisée, et que la fouille des sacs sera effectuée de façon intensive. Ces mesures font suite à de longues discussions entre la police, les patrons du circuit, Formula One Group et le ministère de la Culture, des Médias et du Sport.

Afin d’éviter un drame sur la piste, le directeur général de Silverstone Stuar Pringle a encouragé les spectateurs à les aider: "Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que le week-end se déroule sans perturbation grave."

Plusieurs pilotes ont également pris la parole pour décourager les militants de mettre leur vie en danger: "On ne veut pas que les gens soient sur la piste et qu'ils se mettent en danger", a déclaré Lewis Hamilton. Même son de cloche du côté de son coéquipier chez Mercedes George Russell: "Ce serait irresponsable et dangereux pour eux, pour nous, pilotes, et également pour les commissaires qui seraient amenés à leur courir après."