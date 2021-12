Tennis: Dominic Thiem renonce à l’Open d’Australie

Absent des courts de tennis depuis le mois de juin, Dominic Thiem ne fera pas son retour à la compétition dès le début de l’année 2022. Sur les réseaux sociaux, l’Autrichien a annoncé sa non-participation à l’Open d’Australie qui aura lieu du 17 au 30 janvier.

Actuellement quinzième au classement ATP, Dominic Thiem (28 ans) n’a plus l’occasion de lutter pour le podium depuis quelques mois. En raison d'une blessure au poignet droit, le tennisman n’a plus disputé de tournoi depuis Majorque en juin dernier.

Même s’il est sur le chemin du retour, l’Autrichien ne sera pas de la partie pour l’Open d’Australie qui débutera le 17 janvier et se terminera le 30 janvier 2022. Sur les réseaux sociaux, Thiem a annoncé la nouvelle: "Je ne participerai pas cette année à l’Open d’Australie à Melbourne, une ville que j’aime et où j’ai des souvenirs de matchs inoubliables. Les fans australiens vont me manquer, mais je serai de retour en 2023."

"Je commencerai la saison en Amérique du Sud, à Cordoba"

Via son message, le sportif de 28 a expliqué les raisons de cette décision prise en concertation avec son équipe: "Nous pensons que c’est la bonne décision à prendre pour un meilleur retour à la compétition. Je vais rester quelques jours en Autriche et ensuite m’entraîner à l’extérieur afin de me préparer pour mon premier rendez-vous de la saison."

Que les fans de Thiem se rassurent, ce dernier ne restera pas inactif au mois de janvier. Le joueur de tennis a annoncé son prochain retour à la compétition lors du tournoi de Cordoba, prévu pour fin janvier: "Je commencerai la saison en Amérique du Sud, à Cordoba en Argentine, à la fin du mois de janvier."