Tennis: Emma Raducanu se sépare de son troisième entraîneur en un an

Emma Raducanu a remercié son entraîneur Torben Beltz, qui avait pris en charge la joueuse de 19 ans en novembre 2021. Alors que l’Open de Madrid, auquel elle prend part, débute ce mardi, Raducanu se cherche un quatrième entraîneur en un an.

Cinq mois et puis s’en va. Emma Raducanu (19 ans) s’est séparée de son entraîneur Torben Beltz alors que l’Allemand n’était en place que depuis novembre. La Britannique, numéro 11 mondiale, a justifié ce changement par le besoin d’avoir un “nouveau modèle d'entraînement.” Raducanu a remercié son désormais ex-entraîenur sur ses réseaux sociaux : "Je veux remercier Torben pour son implication pendant près de six mois. Il a un cœur énorme et j'ai vraiment apprécié l'alchimie qui s'est créée entre nous.”

Le coach allemand qui a mené Angelique Kerber au sommet du classement WTA avait pris en charge Raducanu juste après sa victoire surprise lors de l’US Open 2021. Depuis ce sacre, la Britannique peine à confirmer son nouveau statut. En 2022, la native de Toronto ne s’est imposée que cinq fois pour sept défaites, dont une dès le premier tour de l'Open de Miami.

A la recherche d'un quatrième entraîneur en un an

Alors que Raducanu va tenter de retrouver le sourire sur l’Open de Madrid cette semaine, c’est l'entraîneur en chef de la fédération britannique (LTA), Iain Bates, qui va assurer l’intérim. En quête d’un nouveau mentor, Raducanu pourrait se tourner vers l’Italien Riccardo Piatti, ancien entraîneur de Richard Gasquet et Milos Raonic, qui vient de se séparer de Jannik Sinner (numéro 12 mondial). L’Italien pourrait donc être le quatrième coach de Raducanu après que cette dernière se soit séparée de Nigel Sears en juillet puis d’Andrew Richardson en novembre, peu après sa victoire sur l’US Open, et donc de Torben Beltz.