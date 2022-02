Tennis: un harceleur d'Emma Raducanu interdit de s'approcher pendant cinq ans

Harcelée par un homme de 35 ans, Emma Raducanu a vu cet individu être interdit de s'approcher d'elle pendant cinq ans par un tribunal britannique. Amrit Magar s'était rendu trois fois au domicile de la joueuse de tennis.

Un homme de 35 ans ayant harcelé la joueuse de tennis Emma Raducanu jusqu'à son domicile à Londres a été interdit de s'approcher de la lauréate surprise du dernier US Open pendant cinq ans, a indiqué mercredi un tribunal britannique.



Amrit Magar, un ancien livreur, s'était rendu à trois reprises entre novembre et décembre 2021 au domicile de la joueuse de 19 ans. Il y avait décoré un arbre et lui avait laissé un bouquet de fleurs avec une carte soulignant qu'elle "méritait l'amour". Originaire du nord-est de Londres, il avait également envoyé à la championne britannique un dessin pour lui montrer les "23 miles" (37 km) qu'il avait marchés pour se rendre jusqu'à chez elle, au sud-est de la ville.



Selon le tribunal de Bromley (sud-est de Londres), Emma Raducanu a eu l'impression que sa "liberté lui avait été arrachée et qu'elle devait constamment regarder par-dessus son épaule" pour s'assurer qu'on ne la suivait pas. Reconnu coupable le mois dernier de harcèlement, M. Magar a reçu mercredi une interdiction de s'approcher de la championne pendant cinq ans.

Le harceleur arrêté grâce à une caméra de surveillance

Il n'a ainsi pas le droit de contacter Emma Raducanu ou ses parents, ni de s'approcher à moins d'un mile (1,6 km) de sa rue ou de se rendre dans un terrain de sport où elle est en compétition ou à l'entraînement. Selon la procureure Denise Clewes, la joueuse de tennis, 12e mondiale au classement WTA, "appréhende énormément quand elle sort" et "ses parents sont réticents à la laisser seule dehors".



M. Magar avait été arrêté après que le père de l'athlète, alerté par sa présence grâce à une caméra de surveillance, avait remarqué qu'il lui manquait une chaussure de sport qu'il avait laissée dehors. M. Magar avait affirmé aux autorités avoir été "attiré" par Raducanu "en raison de sa célébrité après sa victoire à l'US Open", et avoir pris la basket "en souvenir", pensant qu'elle appartenait à la jeune femme.



Raducanu connaît un début de saison difficile sur les courts. Eliminée au 2e tour de l'Open d'Australie mi-janvier, elle n'a pas pu aller au bout de son match de reprise mardi au tournoi de Guadalajara, au Mexique, en raison d'une blessure à la hanche gauche.