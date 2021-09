US Open: pourquoi le sacre surprise de Raducanu est historique à plus d'un titre

La Britannique Emma Raducanu a remporté ce samedi soir la finale de l'US Open en triomphant en deux manches de la jeune Canadienne Leylah Fernandez (6-4, 6-3). A 18 ans, la joueuse classée 150e mondiale écrit une page de l'histoire du tennis.

Que faisiez-vous à 18 ans? Certains frimaient avec leur mention au BAC, d'autres rataient pour la première fois leur permis, d'autres encore s'offraient une méga fiesta pour célébrer leur majorité. Emma Raducanu, elle, s'offre la gloire sur le court de l'US Open. La Britannique a remporté ce samedi la finale du Grand Chelem américain (6-4, 6-3) face à la Canadienne Leylah Fernandez, à peine plus âgée qu'elle (19 ans).

Historique à plus d'un titre

Deux sets pour conclure un tournoi féminin absolument incroyable, qui a révélé deux talents fabuleux. Mais c'est donc la plus jeune qui lève les bras à la fin, sonnée par un succès qu'elle n'avait pas vu venir. Emma Raducanu écrit pourtant l'histoire du tennis: elle devient la première joueuse issue des qualifications à soulever un trophée en Majeur (elle était déjà la première à en atteindre la finale).

Autre record: il ne lui a fallu que deux participations en Grand Chelem pour soulever un trophée. Du jamais vu. Sur ses deux premières participations à un Majeur, Emma Raducanu a gagné dix matchs... là encore, personne n'a fait mieux. Ajoutons qu'elle n'a pas perdu le moindre set de tout le tournoi! 20 sets gagnés, aucun perdu, ce n'était plus arrivé à New York depuis Serena Williams en 2014. Elle est par ailleurs la première Britannique à remporter un titre du Grand Chelem depuis Virginia Wade (Wimbledon 1977), qui était d'ailleurs présente à New York.

Sur le même sujet US Open en direct: l'incroyable triomphe de Raducanu

A son tableau de chasse: la Suissesse Voegele, la Chinoise Zhang, l'Espagnole Sorribes Tormo, l'Américaine Rogers, la Suissesse championne olympique Bencic, la Grecque Sakkari et donc la Canadienne Fernandez, dans un duel conclu sous les yeux d'un public bouillant. Lundi, elle sera 24e au classement WTA. L'aboutissement d'une nouvelle génération? Le tennis féminin l'espère. Mais se méfie aussi des sensations qui, trop souvent ces dernières années, se sont essoufflées.