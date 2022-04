Tennis: "Le roi des cons", Djokovic insulté par un ancien numéro un mondial

Présent au Masters 1000 de Monte-Carlo cette semaine, Novak Djokovic a été critiqué par Marcelo Rios, ancien numéro 1 mondial, qui ne comprend pas son point de vue sur la vaccination.

Marcelo Rios a lâché un énorme coup droit vers Novak Djokovic. Réputé pour ses nombreux dérapages et son tempérament volcanique, l'ancien tennisman chilien a vidé son sac sur Novak Djokovic et sur son choix de ne pas se faire vacciner. "C’est un gros idiot, il va perdre sa carrière et il ne sera pas le meilleur joueur de l’histoire à cause d’un vaccin. Je pensais la même chose (sur le vaccin, ndlr), mais j’ai commencé à voyager et je devais le prendre. Avant, on pouvait peut‐être penser ça, mais il va tout foutre en l’air parce que c’est un idiot. Je ne sais pas quelle en est la raison, mais si vous jouez pour être le meilleur de l’histoire et que vous allez foutre en l’air votre carrière pour quelques vaccins, vous devez être le roi des cons. Je pense qu’au début, c’était par peur, mais maintenant il est trop arrogant", a expliqué l'ancien numéro un mondial dans un entretien à La Tercera.

Le deuxième tournoi de l'année pour le Serbe

Exclu d'Australie où il n'a pas pu défendre son titre, le numéro un mondial, qui a repris son trône sans jouer, n'a disputé que trois matchs en 2022, au tournoi de Dubaï. Le Masters 1000 de Monte-Carlo, qui a débuté dimanche, n'est que le deuxième tournoi où le Serbe a pu s'inscrire. En Principauté, il ne boude pas son plaisir. "La compétition m’a manqué. Je ne m'attendais pas à être encore numéro 1 en jouant aussi peu. J'imagine que j'ai eu un peu de chance. Mais je prends ! Je vais essayer de maintenir ce rang le plus longtemps possible", expliquait Djokovic en conférence de presse.

Pourtant, ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour le dernier vainqueur de Roland-Garros, qui espère défendre son titre Porte d'Auteuil à partir du 22 mai prochain. "Ces derniers mois ont été difficiles mentalement et émotionnellement. Je ne serai sûrement pas à mon meilleur pour ce démarrage cette semaine. Je vais tester le moteur et construire mon jeu. Ça va prendre quelques matches", annonce celui qui va défier Alejandro Davidovich Fokina à Monaco ce mardi.