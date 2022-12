Tennis: Nick Bollettieri, entraîneur mythique, est décédé

Nick Bollettieri, célèbre pour avoir fondé son académie de tennis et entraîné de nombreux grands joueurs, est décé dé à 91 ans, aannoncé son ancien élève Tommy Haas. Il avait notamment dirigé Agassi, Becker, Courier, Sampras, Sharapova ou encore les sœurs Williams.

Le monde du tennis vient de perdre l'un de ses mentors. Tommy Haas, ancien numéro 2 mondial et élève de l’académie de Nick Bollettieri, a annoncé le décès du légendaire entraîneur américain, à l’âge de 91 ans. Il avait vu passer plusieurs joueurs de renom au sein de sa structure: Agassi, Becker, Courier, Sampras, Seles, Hingis, Sharapova ou encore les sœurs Williams. Des Français (Noah, Mathieu, Pierce et Golovin) étaient également passés entre ses mains à l'aube de leur carrière.

"Vous étiez un rêveur et un acteur, et un pionnier dans notre sport"

"Tant de souvenirs, je ne sais pas par où commencer, écrit le joueur allemand sur son compte Instagram. Nickiiiiii, c'est comme ça que je t'ai appelé depuis le plus longtemps. Merci pour votre temps, vos connaissances, votre engagement, votre expertise, la volonté de partager vos compétences, votre intérêt personnel à me guider et à me donner la meilleure opportunité de réaliser mes rêves. Vous étiez un rêveur et un acteur, et un pionnier dans notre sport, vraiment unique en son genre".

Auto-proclamé comme le ‘Michel-Ange du tennis’, il avait formé au total dix numéros un mondiaux via son académie lancée en 1978, ensuite connue sous le nom de IMG Academy, et été introduit à l’International Tennis Hall of Fame en 2014.