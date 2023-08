US Open 2023 : sur quelle chaîne voir tous les matchs de tennis ?

Après Wimbledon, c’est au tour de l’US Open de garnir le calendrier. Dans cet article, on vous explique comment suivre le Grand Chelem américain.

Pour cette nouvelle levée du Grand Chelem, les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde de tennis se retrouvent à New York pour l’US Open 2023 qui se déroulera du lundi 28 août au dimanche 10 septembre.

Après sa défaite à Wimbledon en finale face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic devrait arriver revanchard à New York. D’ailleurs l’espagnol abordera la quinzaine avec beaucoup de pression et 2 000 points à défendre en sa qualité de tenant du titre. Chez les dames, Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale est elle aussi tenante du titre. Pour réussir à soulever un deuxième US Open, la polonaise aura fort à faire face à des joueuses comme Aryna Sabalenka ou encore Ons Jabeur. La française Caroline Garcia, cinquième mondiale, pourrait aussi jouer les troubles fêtes dans ce tournoi. Dans la partie suivante, on vous détaille comment suivre les rencontres de la quinzaine en direct et dans les meilleures conditions.

Chaîne US Open : comment voir les matchs de 2023 ?

Si vous souhaitez connaître le successeur de Carlos Alcaraz dans le tableau masculin et d’Iga Swiatek dans le tableau féminin, tout se passe sur Eurosport. En passant par la plateforme ou les chaînes Eurosport, vous pourrez donc suivre l’intégralité du tournoi de Flushing Meadows.

Du simple masculin et féminin en passant par les tournois de double mais aussi le tennis fauteuil. Si le dispositif Eurosport se décline sur les chaînes du groupe comme Eurosport 1 ou Eurosport 2, vous pourrez retrouver les diffusions sur tous vos écrans. A noter que le diffuseur proposera aussi les rencontres via son application Eurosport ou son site internet Eurosport.fr. Durant l’intégralité de la quinzaine, vous pourrez retrouver les conseils avisés de l’équipe d’experts d’Eurosport avec des consultants de renom comme Justine Henin, Arnaud Clément ou encore Arnaud Di Pasquale. Dans la partie suivante, on vous propose une offre pour suivre au mieux cette quinzaine.

Canal+ avec Eurosport : l'offre à saisir pour voir tout le sport dont l'US Open

Si Eurosport propose ses propres abonnements, la chaîne cryptée CANAL+ permet de bénéficier d’une offre groupée, résolument orientée sur le sport. Pour 34,99 euros par mois et avec un engagement de 24 mois, vous pourrez accéder au package CANAL+ Sport. Un package qui vous permet de pouvoir suivre l’intégralité des canaux du groupe CANAL+ mais aussi d’autres chaînes d’autres diffuseurs comme Eurosport ou encore beIN SPORTS. Grâce à cet abonnement, vous ne manquerez rien de l’US Open et des grands tournois de tennis et vous pourrez accéder aux grands championnats nationaux de football. Mais ce n’est pas tout puisque l’abonnement permet aussi de suivre la prochaine Ligue des Champions en plus des plus belles rencontres de NBA ou les grands tours cyclistes. En plus de cela, l’abonnement à CANAL+ Sport permet d’accéder au meilleur du cinéma de CANAL+ avec des films récents et les créations originales CANAL+.

Retour sur l'US Open de 2022

L’US Open 2022 s’est déroulée du 29 août au 11 septembre 2022. Au terme de 7 victoires dans le tableau masculin, l’espagnol Carlos Alcaraz décroche alors son premier titre du Grand Chelem en venant à bout en finale du norvégien Casper Ruud en quatres manches. C’est d’ailleurs à l’issue de ce tournoi que l’espagnol a réussi à monter sur le trône du tennis masculin en décrochant la place de numéro 1 mondial, propriété du russe Daniil Medvedev avant la quinzaine. Chez les femmes, Iga Swiatek a remporté le tournoi en se débarrassant de la tunisienne Ons Jabeur en finale en deux sets. La tunisienne avait été celle qui avait mis un terme au parcours de Caroline Garcia au tour précédent, celui des demi-finales. Pour cette édition 2023, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek auront tous les deux, 2 000 points à défendre. Une défaite prématurée pourrait causer leur chute au classement ATP et WTA.

