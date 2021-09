US Open en direct: Djokovic affronte Medvedev, à une marche du Grand Chelem calendaire

S'il s'impose ce soir et réalise le Grand Chelem calendaire, Novak Djokovic rejoindra dans l'histoire Rod Laver (1969) et Donald Budge (1938). Ce serait aussi le 21e Grand Chelem de sa carrière, soit un de plus que Roger Federer et Rafael Nadal, qui co-détiennent le record avec le Serbe pour le moment.