US Open: la fédération française de tennis a attribué ses deux wild cards

L'US Open se tiendra à New-York du 29 août au 11 septembre prochain. Si plusieurs stars seront absentes, y compris Novak Djokovic (sauf retournement de situation), Harmony Tan et Ugo Humbert seront bien présent, la fédération française de tennis leur a attribué une wild card.

Fin du suspens concernant les wild cards françaises à l'US Open. La fédération française de tennis (FFT) a décidé de les attriuer à Harmony Tan (24 ans) et Ugo Humbert (24 ans).

Ils bénéficient d’une invitation dans le cadre de l’accord de réciprocité qui lie la FFT et la fédération américaine de tennis (USTA), prévoyant un échange de wild-cards entre Roland-Garros et l’US Open.

112e au classement ATP, Harmony Tan n'a pas rejoué depuis Wimbledon et son élimination en huitième de finale contre Anisimova (6-2/6-3). Elle avait créé la sensation en battant Serena Williams au premier tour et en se hissant parmi les 16 dernières joueuses en lice:

"La wild-card pour Harmony est logique, a commenté Nicolas Escudé, directeur technique national de la FFT. On l’a vue bien jouer à Wimbledon, elle est actuellement dans une bonne dynamique et aux portes du top 100. Ça vient récompenser son parcours, son investissement dans sa carrière et tout le travail qu’elle a accompli jusqu’ici."

Si Wimbledon avait attribué les points habituellement distribués, la française aurait été automatiquement qualifiée pour le Grand Chelem américain.

Ugo Humbert à la relance

Classé 141e à l'ATP à cause d'un début de saison chaotique, Ugo Humbert se relance depuis Wimbledon. Après avoir atteint le troisième tour du Grand Chelem londonien pour la première fois de sa carrière, il a enchaîné avec deux demi-finales en challenger. Désormais entraîné par Jérémy Chardy, il va participer à son cinquième US Open:

"Ugo avait besoin d’enchaîner les matchs et les victoires pour gagner en confiance et c’est ce qu’il vient de faire sur le circuit secondaire avec ses deux demi-finales", s'est réjoui Nicolas Escudé.

A voir si les deux français sauront profiter pleinement de leur wild card pour réaliser un beau parcours.