US Open en direct: Mannarino veut surprendre Tsitsipas

Tombeur de son compatriote Pierre-Hugues Herbert au premier tour, le Français Adrian Mannarino doit gravir une montagne bien plus imposante mercredi au 2e tour de l’US Open. Il sera opposé au Grec Stefanos Tsitsipas. Vainqueur de son premier match en Grand Chelem au bout du suspense cette semaine, Arthur Rinderknech va se frotter au jeune espoir espagnol Carlos Alcaraz (55e). Pas simple. La tâche s’annonce tout aussi difficile pour Caroline Garcia, opposée à la Kazakhe Elena Rybakina. Trois nouveaux représentants tricolores sont susceptibles de disparaître du tableau à l’issue de cette 3e journée. Après la Bérézina de lundi, et l'éclaircie de mardi, ils ne sont plus que six représentants tricolores sur les 18 engagés à Flushing Meadows.