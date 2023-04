Tennis: les Russes et Biélorusses autorisés à concourir en tant qu'athlètes "neutres" à Wimbledon

Le All England Lawn Tennis Club, organisateur du tournoi de Wimbledon, a autorisé mardi la participation des athlètes Russes et Biélorusses à la compétition, qui se déroulera pendant la première quinzaine de juillet.

Dans un communiqué publié ce mardi, Ian Hewitt, président du All England Club, organisateur du prestigieux tournoi de Wimbledon, a annoncé autoriser la participation des athlètes Russes et Biélorusses à la 136e édition du tournoi (3-16 juillet). Ils concourront sous bannière neutre.

"Notre annonce a été faite le mois dernier après un examen approfondi. À l'époque, nous avons exposé les facteurs qui ont éclairé notre décision, précise Hewitt. Compte tenu de toutes les circonstances, nous considérons qu'il s'agit des dispositions appropriées pour Wimbledon cette année. Ce fut une décision difficile et stimulante, qui a été prise avec le soutien du gouvernement britannique et des organismes internationaux concernés par le tennis, mais qui ne diminue en rien notre condamnation totale de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie", est-il mentionné dans le communiqué.

Plus de 500 000 euros de dons à l'Ukraine

Via ce même document, le patron du All England Club a expliqué qu'une série de contributions sera mise en place afin de venir en aide à l'Ukraine. "En partenariat avec la LTA (la Fédération anglaise, ndlr), nous ferons don d'une livre pour chaque détenteur de billet, ce qui se traduira par une contribution de plus d'un demi-million de livres. Nous travaillerons à nouveau [...] pour inviter 1 000 réfugiés ukrainiens à nous rejoindre pour une journée à Wimbledon", poursuit le communiqué d'Ian Hewitt.

Et celui-ci de conclure : "Pour les joueurs ukrainiens, le All England Club et la LTA financeront les frais d'hébergement de deux chambres pour tous les joueurs du tableau principal et des qualifications pendant toute la saison sur gazon. Ces joueurs auront également la possibilité de s'entraîner sur les courts du All England Club ou via la LTA sur les courts de Surbiton, entre leur dernier match à Roland-Garros et le samedi précédant la semaine de qualification à Wimbledon."